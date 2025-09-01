Come sta Stash? Dopo la positività al Covid, il cantante ha annunciato di essere guarito. "Sono stato male e ho deciso di proteggere me e gli altri"

Diversi giorni dopo aver annunciato di essere positivo al Covid-19, Stash ha raccontato sui social di aver finalmente ottenuto un tampone negativo. Il cantante dei The Kolors, sentendosi poco bene, aveva deciso qualche giorno fa di svolgere un test per scongiurare la positività al Coronavirus, che oggi è sicuramente meno diffuso di qualche anno fa ma non meno pericoloso. Dunque, proprio per salvaguardare la salute delle sue bambine e dei suoi parenti più anziani, Antonio Fiordispino, vero nome dell’artista, si è sottoposto ad un tampone. Oggi come sta Stash? Come dicevamo, il cantante ha annunciato di essere negativo sui social. In ogni momento, infatti, ha reso note quelle che sono le proprie condizioni di salute, tenendo aggiornati i fan.

Stash dei The Kolors malato: "Ho il Covid"/ Cancellati altri concerti: come sta il cantante

“Oggi mi sento benissimo, sto al 100% e sono pure negativo al Covid” ha scritto Stash il 27 agosto sui social. Dunque oggi il peggio sembra passato e il cantante oltre ad essere finalmente negativo, non ha più neppure i sintomi. Dunque, è tornato a cantare in tour con la band, dopo essersi trovato costretto a mettere in pausa i suoi impegni proprio a causa della positività al Covid.

Stash dei The Kolors sta male: "Costretto a riposo e terapia di cortisone"/ Annullato concerto a Egira

Come sta Stash? Il tampone fatto dopo i sintomi

Nonostante siano passati ormai cinque anni dall’esplosione della pandemia, il Covid esiste ancora, anche se sicuramente in forma meno aggressiva rispetto al passato. C’è però chi, per scrupolo e per il bene di se stesso e degli altri, svolge ancora i tamponi. Stash, ad esempio, ha scelto di svolgere un test per capire se i suoi sintomi fossero o meno dovuti al Covid. E sui social ha annunciato la sua positività e la cancellazione di ben tre date del tour in Sicilia proprio a causa del Covid. “Lo so che non era obbligatorio per Legge rimanere a casa, ma la mia scelta dipende dal buon senso” ha scritto l’artista, che ora però sta finalmente bene.

Stash dei The Kolors salva un cane maltrattato: "Uno schifo, gente crudele"/ Il video choc