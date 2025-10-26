Vittorio Sgarbi, come sta il critico d’arte alle prese con il calvario della depressione: famiglia ‘divisa’ sulle condizioni.

Il mondo della tv, colleghi, amici e soprattutto gli affetti si sono stretti intorno a Vittorio Sgarbi in questi mesi difficili alle prese con la malattia. L’incubo della depressione è arrivato improvvisamente nei primi mesi del 2025; immediata la fuga di notizie che ha sconvolto non solo i volti dello spettacolo ma anche gli appassionati, abituati alla veemenza e passionalità dei suoi modi e del suo pensiero critico. Immediati i messaggi d’affetto sui social, video e appelli nei salotti televisivi per invogliarlo a tornare quello di sempre. Ma come sta oggi Vittorio Sgarbi dopo il ricovero per la malattia?

Non arrivano notizie certe, così come confortanti; le condizioni di Vittorio Sgarbi dividono l’opinione pubblica e soprattutto due sfere della sua famiglia che sembrano avvalorare tesi opposte. Da un lato il racconto della ripresa; foto, video e interviste dove il critico d’arte sembra sicuramente provato ma altrettanto voglioso di riprendere quanto prima la sua condizione ideale. Al contempo però, da sua figlia Evelina e dall’ex compagna Barbara Hary – madre della ragazza, arrivano però tesi opposte.

Come sta Vittorio Sgarbi: tesi ‘opposte’ sulle condizione dopo il ricovero per depressione

“Come sta Vittorio Sgarbi? Non è vero che sta guarendo, bisogna fare qualcosa per salvarlo”, parlava così Barbara Hary – ex compagna del critico d’arte – come riporta Today. Le sue parole rilasciate alla stampa sembrano dunque andare nella direzione opposta delle notizie positive riguardanti la malattia. Per avvalorare la sua tesi ha sottolineato come i suoi interventi, tra foto, video e interviste, fossero a suo dire un modo per dimostrare una ripresa che in realtà non ci sarebbe: “Doveva inaugurare una via, ma l’hanno aspettato inutilmente; nessuno ha potuto vederlo perchè semplicemente non ce la fa”.

Le parole di Barbara Hary – riportate da Today – preoccupano ulteriormente su come sta Vittorio Sgarbi alle prese con la depressione. Considerazioni che vanno in linea con gli appelli di Evelina, figlia del critico d’arte, che in diverse occasioni ha palesato i suoi dubbi proponendo, in sede legale, un amministratore di sostegno per il papà. Come già sottolineato, tali dichiarazioni e testimonianze vanno in contrasto con quanto emerge da fonti vicine a Vittorio Sgarbi, in particolare la compagna Sabrina Colle, che vertono invece nella direzione della guarigione seppur lenta e difficile.