Come sta Zdenek Zeman? C’è apprensione per l’allenatore di calcio si trova in ospedale. L’ex tecnico di Lazio e Roma, come riferito dai principali organi di informazione online, a cominciare dal Corriere della Sera e da La Gazzetta dello Sport, si trova presso l’ospedale Gemelli di Roma dalla mattina di oggi, giovedì 27 febbraio 2025, e le condizioni appaiono serie visto che lo stesso è ricoverato in terapia intensiva neurologica.

Crisi Juventus/ Thiago Motta, l'"ombra" di Maifredi e un confronto che diventa attuale (27 febbraio 2025)

Sta venendo sottoposto ad una serie di esami da cui si capirà nel dettaglio, ma i suoi fan attendono di conoscere quanto prima notizie e aggiornamenti, sperando ovviamente che siano positivi. Purtroppo sono diversi mesi che Zdenek Zeman sta affrontando diversi problemi di salute, e proprio per via della sua situazione era stato costretto ad abbandonare la panchina del Pescara.

Disastro Juric alla guida del Southampton/ Peggior allenatore nella storia della Premier! (27 febbraio 2025)

COME STA ZDENEK ZEMAN RICOVERATO IN OSPEDALE: COSA SAPPIAMO

Stando a quanto emerge il ricovero sarebbe avvenuto in codice rosso, di conseguenza parliamo di una situazione estremamente delicata per un uomo, che ricordiamo, ha già 77 anni e con gravi problemi di salute alle spalle. Giunto in ospedale, stando a quanto riferisce il quotidiano di via Solferino, avrebbe dato dei segnali di disartria, ovvero, una lesione di tipo neurologica, che colpisce quindi il cervello e che provoca difficoltà nel parlare, ma anche motorie, quindi dei segnali particolarmente preoccupanti e chiaro indizio che qualcosa non stesse andando per il meglio.

Doveri scelto come arbitro di Napoli-Inter/ La squadra arbitrale per lo scontro scudetto (27 febbraio 2025)

In particolare, Zdenek Zeman ha presentato una ipostenia alla gamba destra, ovvero, la diminuzione della capacità muscolare della stessa. Una volta ricoverato sarebbe emerso che Zeman soffriva da giorni di una influenza, quindi febbre, dolori muscolari e vari altri sintomi classici di un malanno di stagione.

ZDENEK ZEMAN RICOVERATO IN OSPEDALE: L’OPERAZIONE DI OTTOBRE

Insomma, un quadro decisamente complesso, che necessita quindi di tutti gli accertamenti adeguati anche perchè come detto sopra, non è la prima volta che l’ex allenatore di Roma e Lazio finisce ricoverato in ospedale. Già lo scorso ottobre, infatti, il tecnico boemo aveva subito un attacco ischemico, mentre risale ad aprile di un anno fa, aveva avuto un attacco di cuore che appunto aveva costretto l’allenatore a lasciare il mondo del pallone.

In quell’occasione Zeman venne sottoposto ad una operazione chirurgica con tanto di quattro bypass impiantanti dopo un intervento durato due ore. In ogni caso La Gazzetta dello Sport precisa che l’ex Pescara non è in pericolo di vita, ma visto il suo pregresso resterà ricoverato per qualche giorno. Curioso come Zeman sia a pochi metri di distanza da Papa Francesco, anche lui ricoverato in ospedale da quasi due settimane per altri problemi di salute. Zdenek Zeman vanta più di 1.100 panchine in carriera e in Italia ha sempre diviso le masse fra chi la amato e chi un po’ meno: immortale resta il “Foggia di Zeman”, squadra spettacolare che lanciò Signori, Baiano e altre star di provincia.