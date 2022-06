Come svolgere il Tema di attualità: scaletta tracce Tipologia C/ Prima Prova Maturità 2022

TIPOLOGIA C PRIMA PROVA MATURITÀ 2022: COS’È, COME FUNZIONA, LE NOVITÀ

La Prima Prova della Maturità 2022 torna completamente in presenza e secondo le modalità previste prima del Covid-19, che ha costretto gli studenti a vivere diversamente questa esperienza. In molti si stanno domandando cosa scriveranno sul foglio bianco nel giorno tanto atteso. Delle tre tipologie fissate dall’ordinanza Miur sugli Esami di Stato, la Tipologia C è forse quella più misteriosa. Per settimane e settimane ci si interroga infatti su quale potrebbe essere il Tema di Attualità, ma in molti casi si rimanere del tutto sorpresi di fronte alla traccia. Anzi, le tracce, dato che saranno 2.

Le tracce della Tipologia C – tecnicamente definita come Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità – possono proporre tematiche molto varie, per cui è difficile fare delle previsioni (al di là di quelle che sono le ricorrenze e di quello che è accaduto nel recente passato, come la pandemia). È per questo motivo che gli studenti che prevedono di scegliere questa tipologia non potranno perdere l’appuntamento con nessuna edizione del telegiornale nelle settimane antecedenti all’esame. È necessario, infatti, essere il più possibile informati per riuscire a fare dei collegamenti consoni e non cadere in banalità.

TEMA TIPOLOGIA C: COME SVOLGERE IL TEMA DI ATTUALITA’

Per quanto riguarda lo svolgimento, la scaletta per la Tipologia C dell’Esame di Maturità 2022 è quella che si presta al minor numero di consigli in quanto è la più “libera”. L’aspetto più importante è quello che precede la stesura: gli studenti dovranno concedersi diversi minuti per analizzare la traccia del Tema di Attualità e capire qual è il focus e se veramente fa al caso loro. Cosa dice la consegna? È fondamentale capirlo prima di procedere. Può richiedere una analisi critica, un parere personale oppure dei riferimenti ai testi proposti.

Una volta che la questione è chiara, allora è il momento di mettere nero su bianco le idee. Prima, però, è meglio creare una scaletta degli argomenti da trattare: nell’introduzione andrà presentato l’argomento; nello svolgimento andranno inserite tutte le riflessioni ed eventuali riferimenti ai testi; nella conclusione sarà possibile mettere un punto alla questione con le considerazioni finali. È fondamentale che tutto sia ben legato e scritto in italiano corretto.

COME SVOLGERE LA PRIMA PROVA, TIPOLOGIA C MATURITÀ 2022: LE TRACCE DEL PASSATO

Prima di andare incontro alla Prima Prova della Maturità 2022, nel caso gli studenti siano intenzionati a scegliere la Tipologia C, è necessario informarsi su quelli che sono stati i temi di attualità trattati negli anni precedenti, dato che difficilmente verranno riproposti con così breve distanza. Per quanto riguarda il 2020 e il 2021, però, non ci sono precedenti, dato che la prova non si è svolta a causa della pandemia di Covid-19.

Per trovare qualcosa è necessario andare indietro fino alle tracce del 2019. Anche in quell’anno ce n’erano 2 di questo tipo. Una era di tipo storico-culturale e proponeva una riflessione sull’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa da parte della mafia, con a corredo il discorso di commemorazione pronunciato dal Prefetto Dottor Luigi Viana in occasione delle celebrazioni del trentennale. L’altra invece si focalizzava sul connubio tra sport e storia proponendo una riflessione sulla vita di Gino Bartali, grande campione di ciclismo che salvò numerosi ebrei durante l’olocausto, con a corredo un articolo sull’argomento di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale”.

