Prima Prova Maturità 2025, come svolgere il Testo argomentativo: le tracce e gli autori per la Tipologia B, come funziona e come affrontarla al meglio

TIPOLOGIA B, COS’È E COME FUNZIONA IL TESTO ARGOMENTATIVO: TUTTO SULLA PRIMA PROVA MATURITÀ 2025

Certi che in queste ultime ore che vi separano dall’Esame di Stato stiate cercando online tutti i possibili consigli per affrontare al meglio la Prima Prova della Maturità 2025, continuiamo con la nostra guida che, in questo caso, ci porterà a capire come svolgere il Testo argomentativo che rappresenta la Tipologia B tra le tre (e le altre due sono l’Analisi del testo e il Tema d’attualità) proposte dal Ministero e che solamente domani mattina potrete scoprire nel dettaglio.

Partendo dalle caratteristiche “distintive” di questa tipologia, è bene ricordare che il Testo argomentativo è da sempre tra i preferiti assoluti da parte degli studenti, dato che, partendo ovviamente da un testo fornito (l’anno scorso erano tre diversi e possiamo immaginare che lo stesso avverrà quest’anno), si potrà argomentare la propria posizione riguardo all’argomento affrontato dall’autore originale, confermando o cercando di confutare la sua tesi.

In tal senso, per affrontare al meglio la Tipologia B della Prima Prova è ovviamente fondamentale avere un’idea personale o essere in grado di svilupparla sufficientemente da poterla approfondire nel dettaglio e per provare anche a confutarla; mentre sui possibili argomenti, per ora, sappiamo purtroppo poco e nulla, dato che si tratta di tracce tendenzialmente molto variegate e che difficilmente rispettano quelle che sono le attese e le ipotesi.

Grosso modo, le voci che si sono affollate in rete nelle ultime giornate sembrano lasciare intendere che il Testo argomentativo potrebbe vertere attorno ad alcune importanti ricorrenze che cadono proprio in questo 2025: significativi, infatti, sono l’anniversario della Liberazione dall’occupazione nazifascista e quello della caduta del Muro di Berlino; mentre sempre quest’anno ricorrono anche gli anniversari della morte di Albert Einstein e dell’attivista Malcolm X.

COME SVOLGERE IL TESTO ARGOMENTATIVO: I CONSIGLI PER AFFRONTARE LA MATURITÀ

Compreso, almeno a grandi linee, cosa sia la Tipologia B di questa primissima prova dell’Esame di Stato, possiamo entrare nel vivo di questo articolo e soffermarci proprio sui consigli su come svolgere il Testo argomentativo: la prima cosa che dovrete fare sarà dare una rapida occhiata alle tre proposte del Ministero per capire quale sia l’argomento centrale di ognuna delle tre tracce, aiutandovi anche con le domande che trovate in calce ai testi, che talvolta sono indicative degli argomenti trattati.

Individuata quella che vi sembra la traccia più adeguata alle vostre conoscenze e competenze, è il momento di addentrarvi nella lettura approfondita (e non abbiate timore a ripetere l’operazione un paio di volte): soffermatevi in particolare sui punti forti dell’opinione dell’autore, appuntandoveli nella brutta del vostro tema o sottolineando direttamente il plico della Prima Prova che vi verrà fornito dai docenti della Commissione.

A questo punto potete passare al momento clou del vostro Testo argomentativo, che potrà essere effettuato in due differenti modi: il primo è quello di usare le domande di comprensione ed analisi che vi vengono fornite come se fossero la scaletta di un unico, grande discorso; mentre il secondo (tendenzialmente meno preferito dalle Commissioni, ma non per questo penalizzato) è quello di rispondere singolarmente alle domande.

Infine, superato lo “scoglio” delle domande (che comunque vedrete tornerà utile per il tema complessivo), potete passare alla produzione vera e propria: in questo caso vi verrà semplicemente chiesto di elaborare un testo – la lunghezza è soggettiva e non dovrebbero esserci limiti – nel quale ragionate sulla traccia del Testo argomentativo e sviluppate la vostra opinione in merito, analoga o differente da quella dell’autore.

TRACCE TIPOLOGIA B DELLO SCORSO ANNO: ECCO GLI ULTIMI TESTI ARGOMENTATIVI PROPOSTI

Avviandoci alla conclusione di questo articolo, dopo aver visto cosa sia la Tipologia B e come svolgere il Testo argomentativo, possiamo riavvolgere il nastro fino allo scorso anno per ricordare quali furono le tracce proposte dal Ministero: la prima era tratta da “Storia d’Europa” di Giuseppe Galasso e chiedeva di ragionare sulla Guerra fredda e sul periodo del cosiddetto terrore nel ‘900; mentre la seconda era tratta da un testo di Maria Agostina Cabiddu e verteva sul tema del patrimonio artistico e culturale e della sua valorizzazione; la terza – tratta da “Riscoprire il silenzio” di Nicoletta Polla-Mattiot – era incentrata sul valore, appunto, del silenzio.

Prima ancora, nel 2023, le tracce del Testo argomentativo includevano “L’idea di nazione” di Federico Chabod, “Dieci cose che ho imparato” di Piero Angela e “Intervista con la storia” di Oriana Fallaci, dedicate – rispettivamente – al concetto di nazione, al tema della creatività e dell’innovazione e al ripetersi della storia umana pur a distanza di secoli.