Prima Prova Maturità 2025, come svolgere l'Analisi del testo: le tracce e gli autori per la Tipologia A. Prosa o poesia: come funziona il tema d'italiano

TIPOLOGIA A, COS’È E COME FUNZIONA L’ANALISI DEL TESTO: TUTTO SULLA PRIMA PROVA MATURITÀ 2025

In quella che ormai anche i sassi sanno si chiama la “notte prima degli Esami” l’ansia cresce per centinaia di migliaia di maturandi in tutta Italia, così come si affrettano i ripassi su come svolgere l’Analisi del testo per la Prima Prova di Maturità 2025, una dei più complessi per quanto riguarda questo primo test nazionale. Se infatti il tema d’italiano per le altre due tipologie richiede una buona dose di narrazione e produzione personale, per la Tipologia A della Maturità 2025 occorre visione d’insieme, organicità e ordine.

A differenza del testo argomentato e del tema di attualità, l’Analisi del testo in Maturità 2025 richiede che venga letto un testo in prosa o uno in poesia (lo studente ha a disposizione due tracce diverse, la A1 e la A2, ndr) per poi riassumerne il contenuto con risposte puntuali e precise alle domande poste nei documenti messi a disposiozèe dalla Commissione dell’Esame di Stato. Domande non solo sull’opera specifica, ma anche sull’autore e sul periodo in cui è inserita la tal poesia o il tal testo di prosa.

La Tipologia A è certamente una delle tracce della Prima Prova Maturità 2025 più “vicina” al percorso di studi delle superiori, a prescindere infatti dalle varie sensibilità vengono inseriti di norma due autori sui due testi dell’Analisi che rientrano nei programmi di italiano di tutti gli indirizzi del Paese.

Pro e contro dell’Analisi del testo: da un lato è certamente la scelta più comoda se si vuole evitare giudizi o valutazioni personali nei temi più di produzione previsti nelle altre 5 tracce consegnate (3 per il Testo argomentativo, 2 per il Tema di attualità); di contro, occorre dimostrare se si sceglie l’Analisi del testo Maturità 2025 una buona conoscenza del periodo storico letterario in questione, con risposte più puntuali e meno argomentazioni da poter dare. Consigliato per gli “schematici”, sfavorevoli per i “fantasiosi”, se dovessimo banalizzare al massimo con due slogan.

BRANO PROSA O POESIA, COME SVOLGERE L’ANALISI DEL TESTO IN MATURITÀ 2025

Innanzitutto, per valutare i momenti topici nell’affrontare l’Analisi del testo Tipologia A di Maturità 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito individua tre punti chiave: in primis la comprensione e analisi della traccia scelta, che sia poesia o prosa, con possibilità di redigere un riassunto o una parafrasi del testo. In secondo luogo, tramite le domande del MIM si cerca di valutare l’effettiva analisi con ogni figura linguistica, tecnica e lessicale di tale autore; da ultimo, vi è comunque richiesto un commento/interpretazione specifica dello studente con un testo (breve) in cui si analizza il significato di quell’opera con quell’autore.

Nelle 6 ore di tempo a disposizione per la Prima Prova della Maturità 2025, capire come svolgere l’Analisi del testo è ovviamente diverso a prescindere dal brano di prosa o di poesia che potrà essere scelto nella giornata di domani 18 giugno 2025. Questione chiave è come dividersi il tempo per bene nei vari passaggi richiesti per la Tipologia A, specie per tenersi una buona ora/ora e mezza finale per rivedere tutto e ricopiare in bella sui fogli a protocollo che verranno distribuiti dalle commissioni.

Se si tratta di una poesia, l’Analisi del testo di Maturità 2025 verterà sulla lettura del testo, la comprensione di quello scritto e l’analisi con le varie domande presenti: figure metriche, commenti particolari e reale significato della poesia potrebbero essere richiesti al maturando, così come individuare i temi fissati dall’autore con quell’opera specifica. Se si sceglie la prosa, il consiglio per la Maturità 2025 è quello sempre di osservare attentamente il brano concentrandosi però maggiormente su contesto e periodo storico dell’autore, puntando sulle domande per approfondire al meglio quanto richiesto e dimostrando di saper possedere quella tematica.

TRACCE TIPOLOGIA A DELLO SCORSO ANNO: ECCO LE ANALISI DEL TESTO “PASSATE”

Chiuso il ripasso “tecnico” su come si può svolgere l’Analisi del testo nell’Esame di Maturità 2025, serve anche dare un’occhiata a quali tracce sono uscite negli scorsi anni per farsi un’idea di autori possibili, di opere emerse e di come poter affrontare una poesia o una prosa nella Tipologia A dell’Esame di Stato 2024-2025.

Cominciando da quanto avvenne un anno esatto fa, con la Maturità 2024, l’Analisi del testo prevedeva la scelta come A1 di “Pellegrinaggio” di Giuseppe Ungaretti, mentre a livello di prosa venne scelto “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” del maestro siciliano Luigi Pirandello. Due grandi “classici” della letteratura italiana, due stili ed epoche diverse, con il taglio umanistico però molto spiccato che furono importanti elementi all’interno delle due diverse analisi del testo richieste.

Andando più indietro negli anni, emergono comunque autori che quasi tutti rientrano nel normale programma della classe quinta nelle Superiori: nel 2023 fu la volta di Quasimodo e Moravia (“Alla nuova luna” e “Gli indifferenti”) mentre l’anno prima la scelta cadde su Pascoli e Verga, con due testi però molto “ostici” come “La Via ferrata” e la “Nedda”. Casi particolari furono Bassani nella Maturità 2018 e Magris nel 2013, quest’ultimo sollevando polemiche all’epoca per la poca conoscenza dell’autore nell’Analisi del testo di Tipologia A come programma dell’ultimo anno. Se volete conoscere tutte le tracce passate svolte, ecco il link giusto del MIM dove andarle a pescare una ad una.