Dai social al web, è ormai diventata di tendenza la ricerca su come svuotare cestino nascosto WhatsApp, una necessità soprattutto per chi non vuole che la memoria del suo dispositivo venga riempita da messaggi e file multimediali. Ma c’è una funzione poco conosciuta, una sorta di cestino nascosto, che conserva i file eliminati prima che vengano rimossi definitivamente.

Whatsapp, la nuova truffa pericolosissima: attenzione a questo dettaglio

Svuotando questo cestino, dunque, si libera spazio, migliorando le prestazioni del proprio smartphone. Non tutti sanno che, quando si eliminano dei file su WhatsApp, questi non vengono cancellati immediatamente, ma vengono spostati in un’area temporanea che non si visualizza quando si usa la nota applicazione.

Se da un lato si rischia di accumulare file che saturano la memoria del proprio dispositivo, d’altra parte questo meccanismo permette di recuperare quei contenuti che sono stati cancellati in maniera accidentale.

OpenAi pensa ad un social network integrato con l'IA/ Un “clone” di X, Altman sfida Elon Musk

COME SVUOTARE CESTINO NASCOSTO WHATSAPP: LA PROCEDURA

Le istruzioni su come svuotare cestino nascosto WhatsApp sono semplici. In primis, bisogna aprire l’applicazione, poi bisogna accedere alle impostazioni, quindi andare su “archiviazione e dati“, per poi selezionare “gestisci spazio“. Una volta entrati in questa sezione, si visualizzano le chat che occupano più memoria e si possono scegliere i file da eliminare subito, liberando così spazio prezioso per il proprio cellulare.

Dunque, si tratta di un’operazione che gli esperti suggeriscono di ripetere periodicamente, in quanto svuotando regolarmente il cestino nascosto si possono liberare diversi giga di spazio e, di conseguenza, migliorare le prestazioni generali del proprio smartphone. Aggiungiamo anche che è possibile disattivare il download automatico dei file, per evitare che si accumulino. In tal caso, dovete impostare “mai” per tutti i tipi di file.

NUOVI LAVORI/ La sfida italiana per trovare talenti nella cybersecurity

Ci sono anche altri consigli pratici che possono far comodo. Ad esempio, nelle impostazioni di WhatsApp, seguendo la procedura sopracitata, potete visualizzare la panoramica dello spazio occupato e fare le vostre scelte in base alle chat che risultano più “pesanti” per valutare quali file di grandi dimensioni cancellare. Dunque, anziché cancellare intere conversazioni, potete selezionare file specifici nelle singole chat.