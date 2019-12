Come ti ammazzo il Bodyguard/ Video, su Rai 2 il film con S.L.Jackson (3 dicembre)

Come ti ammazzo il Bodyguard va in onda su Rai 2 oggi, 3 dicembre 2019. La pellicola sarà trasmessa su questo canale della televisione pubblica a partire dalle ore 21.20. Questo lungometraggio può essere incluso tra i film d’azione. Gli attori, che recitano una parte da protagonista in Come ti ammazzo il Bodyguard, sono Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds, Salma Hayek e Gary Oldman. La pellicola in esame è stata prodotta nell’anno 2017, ed è stata diretta da Patrick Hughes. Quest’ultimo è stato anche il regista di altri film importanti e conosciuti, come ad esempio I mercenari 3. Le musiche di Come ti ammazzo il Bodyguard sono state scritte da Atli Örvarsson. In questa pellicola d’azione recitano quindi Gary Oldman e Ryan Reynolds. Il primo ha vinto l’Oscar nel 2018, come miglior attore protagonista del lungometraggio L’ora più buia. Il secondo ha lavorato nelle pellicole 6 Underground e Deadpool 2.

Come ti ammazzo il Bodyguard, la trama del film

In Come ti ammazzo il Bodyguard, il protagonista è Michael Bryce, che di mestiere fa la guardia del corpo. La carriera dell’uomo, però, sembra andare in fumo dopo l’assassinio di un suo cliente, che si chiama Kurosawa. Quest’ultimo era un trafficante di armi. In seguito alla morte di Kurosawa, Michael trascorre due anni in completa rovina, guadagnandosi da mangiare, lavorando per alcuni dirigenti aziendali tossicodipendenti di Londra. In contemporanea, l’Interpol sta scortando un criminale, per farlo testimoniare contro il dittatore bielorusso Vladislav Dukhovich. Durante questo servizio di scorta, vi è un’imboscata dalla quale riescono solamente a salvarsi il prigioniero Darius Kincaid e l’agente Amelie Roussel, che è un’ex compagna di Bryce.

Darius e Amelie pensano che qualcuno dell’Interpol li abbia trasiti e per salvarsi contattano Michael. Bryce all’inizio non vuole aiutare la Roussel, in quanto ritiene che la donna sia la responsabile dell’assassinio di Kurosawa. Successivamente, però, cambia idea e chiede come ricompensa che venga ripristinata la sua reputazione. Dopo varie vicissitudini, Darius si trova a scontrarsi con Vladislav Dukhovich sul tetto di un edificio. In questo posto, ad un certo punto Kincaid spinge il dittatore con un calcio, e quest’ultimo muore, precipitando dal palazzo su cui si trova. Successivamente, Bryce, dopo essere stato torturato dagli uomini di Vladislav Dukhovich, si salva. L’uomo si rimette insieme con Amelie, mentre Darius fugge in Honduras, per festeggiare l’anniversario di matrimonio con l’amata moglie Sonia.

Il trailer di Come ti ammazzo il Bodyguard





© RIPRODUZIONE RISERVATA