Come ti divento bella tratta un tema molto attuale come l'accettazione di sé, soprattutto dal punto di vista fisico, e lo fa sorridendo con Amy Schumer

Come ti divento bella, film su Rai 1 diretto da Abby Kohn e Marc Silverstein

Mercoledì 18 giugno, in seconda serata su Rai 1, alle ore 23:15, andrà in onda la commedia Come ti divento bella (titolo originale I Feel Pretty). Uscita nel 2018, la pellicola è scritta e diretta dal duo Abby Kohn e Marc Silverstein e ha come fulcro la comicità di Amy Schumer. L’attrice interpreta Renee Bennett, una donna la cui esistenza è appesantita da una profonda insicurezza legata al proprio aspetto.

Ad affiancarla c’è un cast di supporto di primo livello, che include una sorprendente Michelle Williams, attrice abituata a ruoli drammatici e qui esilarante nella parte di un’eccentrica manager, la modella e attivista Emily Ratajkowski e Rory Scovel.

La colonna sonora di Michael Andrews punteggia con brio la metamorfosi della protagonista. Il film esplora con tono leggero e divertito il tema universale dell’autostima e della percezione di sé, un campo d’indagine che è da sempre al centro della comicità agrodolce della stessa Schumer.

La trama del film Come ti divento bella: quando l’autostima è tutto

In Come ti divento bella, Renee Bennett è una donna brillante e piena di idee, ma si sente invisibile. Lavora nello squallido seminterrato di una prestigiosa azienda di cosmetici e vive le sue giornate con la sensazione di non essere mai all’altezza, soprattutto a causa del suo aspetto fisico che non corrisponde ai rigidi canoni imposti dalla moda e dai media.

Questa insicurezza cronica finisce per sabotare le sue ambizioni e la sua vita sentimentale. Tutto cambia quando, durante una lezione di spinning, cade rovinosamente e batte la testa.

Al risveglio, la magia si compie: guardandosi allo specchio, Renee non vede più la solita ragazza, ma una donna stupenda e sicura di sé.

Sebbene per il resto del mondo non sia cambiata affatto, questa nuova percezione di sé le infonde una fiducia incrollabile che le stravolge la vita. Con il suo nuovo carisma, riesce a ottenere il lavoro che ha sempre sognato, a trovare l’amore e a conquistare la stima di tutti, dimostrando che la vera rivoluzione parte da dentro.