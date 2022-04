Come ti divento bella/ Su Rai 2 il film con Amy Schumer

Come ti divento bella, film di Rai 2 diretto da Abby Kohn e Marc Silverstein

Come ti divento bella è una commedia divertente del 2018 che va in onda su Rai 2 a partite dalle 21,20 di oggi 26 aprile. Il film è diretto a 4 mani da Abby Kohn e Marc Silverstein che firmano anche la sceneggiatura. Gli interpreti principali sono: Amy Schumer, Michelle Williams, Rory Scovel, Aidy Bryant, Busy Philipps.

Il film è una simpatica commedia con dei momenti di grandi risate e tanti altre da riflessioni. Il pubblico non può che trovarsi di fronte a un lavoro di grande spessore tecnico.

Come ti divento bella, la trama: una giovane ragazza come tante

La storia del film Come ti divento bella è incentrata sulla vita di una giovane ragazza come tante che vive nella grande Mela, la quale purtroppo viene sempre derisa ed emarginata a causa del suo aspetto. Purtroppo, infatti, non c’è occasione in cui non le viene manifestato disprezzo: un giorno mentre entra in un negozio con l’intenzione di far shopping, le commesse in maniera diretta e scontrosa le dicono di essere troppo in carne per acquistare quel tipo di abbigliamento. La ragazza, si iscrive ad una chat di incontri, ma non riceve nessun tipo di richiesta perché il suo aspetto non attrae: troppo lontano dagli ideali tipici di bellezza. Un bel giorno, finalmente, arriva la tanto agognata svolta alla sua vita, infatti, mentre è intenta a seguire una lezione di spinning, purtroppo cade sbattendo la testa molto forte.

Quello che poteva essere un incidente, in realtà, si rivela una grande possibilità per Renee. Quando si rialza, si rende conto di essere cambiata radicalmente, in quanto la sua percezione di se stessa e soprattutto del suo corpo è mutata in maniera considerevole: si sente sicura e attraente. Mentre passeggia per le strade di New York, il suo atteggiamento è diverso, perché sente di essere accettata dagli altri e che il suo fascino è irresistibile. Non è consapevole di essere sempre la stessa, infatti ha solo acquisito maggior sicurezza. La nuova immagine della ragazza riesce a conquistare tutti, in particolar modo la sua severa datrice di lavoro e un ragazzo bellissimo con cui inizia una piacevole frequentazione. Con il ragazzo, finalmente, partecipa a tutte le feste più belle della città. La sua maggior fiducia, però, si trasforma ben presto in eccessiva sicurezza e il suo comportamento comincia ad essere un pò discutibile. Un’esperienza la sua che le da modi comprendere quanto ciò che conto davvero, non è l’apparenza ma la bellezza interiore.

