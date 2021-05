Come ti divento bella!/ Video, su Rai 2 il film con Amy Schumer (oggi, 31 maggio)

Come ti divento bella! va in onda dalle ore 21.20 di oggi, 31 maggio, su Rai 2. Il film, girato nel 2018 da Abby Kohn e Marc Silverstein, ha come scopo principale quello di raccontare una storia sostanzialmente comica, fatta di gag divertenti e caratterizzata da una trama senza eccessive pretese che ha come scopo principale solo quello di intrattenere lo spettatore, senza prefiggersi uno scopo educativo o moralistico.

Innamorarsi a Valentine/ Su Canale 5 il film di Terry Cunningham

Tra gli attori principali troviamo Amy Schumer, Michelle Williams ed Emily Ratajkowski. Il film, in sintesi, narra le avventure e le disavventure di una ragazza che si trova a New York, mettendo sin da subito in risalto le problematiche che si susseguono quando si decide di vivere in una città non fatta su misura per gli uomini, ma dove è sempre necessario e fondamentale cercare di primeggiare rispetto agli altri. Tuttavia, le cose potrebbero essere destinate a cambiare, e solo attraverso il punto di vista della protagonista si acquisisce una consapevolezza del tutto diversa.

Delitto sulla Loira: il mistero del corpo senza testa/ Su Rete 4 il film francese

Come ti divento bella! La trama

La trama del film Come ti divento bella! ruota attorno alle vicende di Renee Bennett, una ragazza che vive a New York ma che non si trova per nulla a suo agio nella Grande Mela. La città, infatti, sembra essere fatta appositamente per tutti coloro i quali possano sfoggiare un aspetto estetico bello e delle potenzialità non indifferenti, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista economico.

Tuttavia, tutti questi elementi, sommati tra loro, fanno in modo che Renee acquisisca ben presto la consapevolezza di non sentirsi propriamente a suo agio in questa città, capendo quindi di trovarsi in un luogo sbagliato. Un giorno, dopo essere caduta dalla cyclette durante il suo allenamento quotidiano, Renee si risveglia dopo aver battuto la testa e comincia a vestirsi bene. Nonostante non sia cambiato nulla nel suo aspetto fisico, Renee si sente molto più a suo agio con se stessa, guadagnandosi così allo stesso tempo anche un ruolo di prestigio all’interno della compagnia di cosmetici per la quale lavora.

MATRIMONIO ROSSO SANGUE/ Su Rai 2 il film di Marc Angelo (oggi, 31 maggio)

Grazie al suo radicale cambiamento, Renee arriva ben presto a guadagnarsi la fiducia anche della sua temibile boss, che riconosce in lei un effettivo cambiamento. Tuttavia, nel corso della trama, Renee comincia ad assumere degli atteggiamenti fin troppo sbagliati, arrivando addirittura a trattare male le persone e ad utilizzare un atteggiamento fin troppo errato. Renee, però, è una ragazza brava di cuore: comprende, così, che le vere cose che contano sono la bellezza interiore e la sincerità, e che non ha bisogno di vestirsi bene per sentirsi effettivamente apprezzata ed accettata dalle altre persone.

Video, il trailer del film “Come ti divento bella”





© RIPRODUZIONE RISERVATA