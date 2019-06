Come ti spaccio la famiglia/ Video, su Italia 1 con Jennifer Aniston (23 giugno)

Come ti spaccio la famiglia andrà in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi, domenica 23 giugno, alle ore 21.20. Si tratta di una commedia del 2013 diretta da Rawson Marshall Thurber ed interpretato da Jennifer Aniston, Emma Roberts e Jason Sudeikis, che aveva già collaborato con la Aniston sul set del film Come ammazzare il capo… e vivere felici. Il film è stato un buon successo al botteghino, pur avendo ricevuto diverse recensioni negative. Questo è stato vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da un genitore negli Stati Uniti d’America, una scelta dovuta ai contenuti sessuali espliciti e a un linguaggio troppo scurrile oltre alla presenza di droga.

Come ti spaccio la famiglia, la trama del film

Andiamo a leggere da vicino la trama di Come ti spaccio la famiglia. David Clark (Jason Sudeikis) è un piccolo spacciatore di marijuana al soldo di Brad Gurdlinger (Ed Helms). Quando David viene derubato del suo zainetto, contenente merce e contanti, Brad lo costringe ad affrontare una missione molto rischiosa: trasportare un ingente quantitativo di droga proveniente dal Messico. Solo in questo modo David potrà pagare il debito con il suo boss e salvarsi la vita. Per passare la frontiera fra Messico e Stati Uniti David contatta Kenny (Will Poulter), Casey (Emma Roberts) e Rose (Jennifer Aniston) perchè vestano i panni della sua famiglia. Con un camper i quattro si apprestano a passare la frontiera con la scusa di trascorrere una breve vacanza per il week end del 4 luglio. Dopo avere caricato la droga in Messico la finta famiglia riparte per rientrare negli Stati Uniti, ma ben presto il camper si rompe. Ad aiutarli interviene un’altra famiglia americana, conosciuta durante il viaggio. Don Fitzgerald (Nick Offerman) però, simpatico capofamiglia, è un agente della DEA e comincia a tempestare David e gli altri di domande imbarazzanti.

