COME TI SPACCIO LA FAMIGLIA, ITALIA 1/ Nel cast la nipote di Julia Roberts, Emma

Tra i principali protagonisti di Come ti spaccio la famiglia figura anche l’attrice americana Emma Roberts nata il 10 febbraio del 1991 è diventata famosa per aver preso parte alle serie televisive American Horror Story e Scream Queens. La sua carriera cinematografica iniziata nel 2001 con la partecipazione alle riprese del film Big Love per la regia di Leif Tilden. Tra le pellicole di maggior successo che hanno caratterizzato la sua carriera fino a questo momento ricordiamo soprattutto I perfetti innamorati, Grand Champion, Wild Child e Twelve. Nasce da una famiglia di artisti, visto che il padre è l’attore Eric Roberts ed è la nipote di Julia Roberts e Lisa Roberts Gillan. Si iscrisse al Sarah Lawrence College di New York nel 2011, ritirandosi appena quattro mesi dopo. È stata fidanzata per sette anni col collega Evan Peters, dal 2012 all’anno passato. Splendida ragazza conquista il pubblico per il suo sguardo e anche per un fisico veramente perfetto.

Jennifer Aniston protagonista

Come ti spaccio la famiglia va in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi, domenica 24 maggio, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2013 dalla casa cinematografica della Warner Bros Pictures per la regia di Rawson Marshall Thurber. Il soggetto e la sceneggiatura di questa pellicola è stata curata da Bob Fisher, Sean Anders, John Morris e Steve Faber. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Ludwig Goransson e Theodore Shapiro mentre nel cast sono presenti tra gli altri Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Emma Roberts, Will Poultier, Ed Helms e Nick Offerman.

Come ti spaccio la famiglia, la trama del film

Ecco la trama di Come ti spaccio la famiglia. David è un piccolo malvivente di quartiere dedito allo spaccio di marijuana che gestisce sotto le indicazioni del proprio capo Brad. La sua vita scorre abbastanza tranquilla anche perché questa tipologia di traffico essendo piuttosto minima dal punto di vista dell’entità, non lo mette sotto la lente di ingrandimento delle forze dell’ordine. Purtroppo tutto cambia quando un giorno é vittima di un tentativo di rapina con cui un teppistello di quartiere gli porta via lo zaino. Il problema è che nello zaino erano presenti i soldi che aveva ricavato con la vendita dell’ultimo quantitativo di droga che gli era stata affidata e una nuova partita di droga. Una perdita per diverse migliaia di dollari che deve spiegare al suo capo il quale, dopo essersi arrabbiato terribilmente, escogita un modo per non dover ucciderlo ed in particolar modo gli affida una missione molto delicata.

Nello specifico deve recarsi nel Messico e portare un quantitativo piuttosto importante di droga all’interno dei confini degli Stati Uniti d’America. Qualora non dovesse riuscire in questo intento verrebbe immediatamente giustiziato dai suoi gangster. L’uomo allora si adopera per organizzare un piano che possa permettergli di portare a termine il tutto senza alcun genere di problema e nello specifico decide di mettere in essere una messa in scena. Ingaggia una vicina di casa spogliarellista ed una coppia di persone di una certa età per fingere di essere il capo di una famiglia che in virtù dell’avvicinarsi della festa nazionale del 4 luglio ha deciso di organizzare una settimana in una location turistica del vicino Messico. I quattro partiranno a bordo di un camper e saranno protagonisti di una divertente avventura nella quale non mancheranno i colpi di scena e soprattutto le situazioni di disagio per tutti i vari componenti.

