COM’È UMANO LUI!, RAI 1/ Curiosità, trama e cast del film su Paolo Villaggio in streaming su Raiplay

Com’è umano lui!, le curiosità del film in streaming su Raiplay

Di seguito, le curiosità del film biografico Com’è umano lui!, in onda oggi, giovedì 30 maggio 2024 , su Rai 1 alle 21,30 e contemporaneamente in diretta streaming su RaiPlay. Questo film racconta, dunque, la vita e la carriera di Paolo Villaggio, giungendo fino all’uscita del primo film di Fantozzi nel 1975. Oltre al lavoro di Luca Manfredi, già conosciuto per la sua abilità nel realizzare film biografici, è stato degno di nota il fatto che per la realizzazione della sceneggiatura e della scrittura del film, hanno collaborato la signora Maura, moglie di Villaggio, e i figli Elisabetta e Piero. Questo ha permesso di arricchire il film con una serie di aneddoti e dettagli della vita di Paolo Villaggio, che

altrimenti non sarebbero stati conosciuti e rappresentabili. Altro dettaglio riguarda quello del casting di Enzo Paci, nelle vesti di Paolo Villaggio. Villaggio, infatti è rappresentato come un 27enne nel film, mentre Paci ne aveva quasi 50 durante i casting. Nonostante ciò, Enzo Paci è riuscito a ottenere il ruolo, anche se con qualche aiuto extra: tingersi i capelli, radersi la barba, andare in palestra e truccarsi.

Com’è umano lui!, il cast del film diretto da Luca Manfredi

Oggi verrà trasmesso il film biografico del 2024, realizzato per la televisione, Com’è umano Lui! Il biopic è diretto da Luca Manfredi – già conosciuto per film e serie tv come L’ultimo papa re, Le ragioni del cuore, Una pallottola nel cuore, Permette? Alberto Sordi -, mentre la produzione è di Rai Fiction e Ocean productions.

Enzo Paci, attore e comico, volto noto di Colorado e Zelig, veste i panni del grande Paolo Villaggio; Augusto Zucchi, interpreta Ettore Villaggio; Camilla Semino Favro è Maura Albites e Andrea Filippi impersona Fabrizio De André.

La trama di Com’è umano lui! Le vicende che hanno portato Paolo Villaggio al successo

Com’è umano lui! è ambientato nella seconda metà degli anni Cinquanta, a Genova, e racconta la storia di Paolo Villaggio. La storia comincia con un giovane villaggio e i suoi amici: Fabrizio De André, il Polio e Piero. I quattro non potrebbero essere più diversi: mentre Polio e Piero lavorano o studiano, Paolo Villaggio e Fabrizio non fanno altro che perdere tempo e comporre canzoni. Paolo è, infatti, iscritto a giurisprudenza, ma è fuoricorso e non ha dato alcun esame.

Sposerà ben presto Maura, dopo averla messa incinta. Il padre di lui, però, stanco del suo modo di fare, lo costringerà a prendersi le responsabilità di genitore: Paolo inizia, dunque, a lavorare per la Cosider, esibendosi sporadicamente per la compagnia Baistricchi. È proprio durante una delle sue performance che lo noterà Maurizio Costanzo, che gli propone un contratto in un teatro romano di cabaret. Da questo evento in poi, la vita di Paolo cambierà: i successi cinematografici saranno numerosi e notevoli, regalandogli la stima del pubblico e divenendo una vera e propria stella del cinema italiano, nelle vesti del celebre Fantozzi.

