Come un Delfino/ Anticipazioni 30 marzo: Domenico Fioravanti ispira Bova (repliche)

Sabrina Ferilli da oggi lascia il posto a Raoul Bova visto che il primo pomeriggio di Canale5 si tingerà di buoni sentimenti e lotta contro il male con le repliche di Come un Delfino. Ad aprire le danze saranno gli episodi della prima stagione (due sole puntate che potrebbero diventare quattro episodi) e poi, a seguire, salvo cambiamenti, toccherà a quelli che hanno composto la seconda (quattro puntate che potrebbero diventare otto episodi). Sembra proprio che per un paio di settimane toccherà a Raoul Bova tenerci compagnia perché la messa in onda è prevista da lunedì al sabato con un piccolo cambio di orario proprio nell’ultima giornata della settimana. La programmazione prevede la messa in onda di Come un Delfino alle 14.44 al posto di Uomini e donne, tra Una Vita e Il Segreto, e sabato alle 14.10, quindi subito dopo Beautiful. Ma cosa succederà e cosa ci racconterà la serie ispirata alla storia vera di Domenico Fioravanti, l’ex nuotatore che fu costretto al ritiro da una ipertrofia cardiaca?

COME UN DELFINO, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 30 APRILE

Raoul Bova in Come un Delfino vestirà i panni dell’ex campione di nuovo Alessandro Dominici costretto a lasciare il nuovo agonistico per via di alcuni problemi di salute. La sua storia personale si legherà a quella dei ragazzi che deciderà di allenare accettando la proposta dell’amico don Luca da sempre in pena per questi ragazzi di una comunità minorile di Messina. Con l’aiuto del guardiano Spartaco e del magistrato Valeria Viti, non solo Alessandro riesce a strappare i ragazze alla malavita locale, Don Totuccio Scalese, ma riesce a coronare il loro sogno con una piscina nuova di zecca. Nel primo episodio ritroveremo i ragazzi alle prese con una terribile esplosione che colpire il loro impianto a poche ore dall’inaugurazione. La famiglia Scalese continua nella sua opera intimidatoria e colpendo i ragazzi di Alessandro nel profondo uccidendo uno di loro.

Ecco alcune scene clou della serie:





