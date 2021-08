COME UN GATTO IN TANGENZIALE 2/ Il film modello sitcom con una domanda sul cinema

Cominciano a diventare un po’ troppi, ormai, i film a cui si è deciso di affibbiare l’ingrato compito di dover “rilanciare” l’economia delle sale cinematografiche dopo la pandemia. Prima Tenet, poi Black Widow e poi 007 che nel frattempo è stato rimandato all’autunno. Ultimo arrivato, almeno per l’Italia, a far parte di questa categoria è Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, seguito del film del 2017 diretto, come in questo caso, da Riccardo Milani.

Serenity l'isola dell'inganno/ Su Canale 5 l'ultima opera del grande Steven Knight

Il film vede Monica (Paola Cortellesi) in carcere per colpa delle sorelle cleptomani, così decide di rivolgersi a Giovanni (Antonio Albanese), nonostante la loro relazione sia finita da un bel po’. Riesce a farle commutare la pena in un servizio alla comunità, da scontare presso una parrocchia dell’estrema periferia, nella quale Giovanni sta realizzando il progetto culturale che potrebbe definitivamente lanciare la sua carriera politica.

A volte i segreti uccidono/ Su Rai 2 un film ad alta tensione, ma senza aspettative

Dello scontro di “civiltà” alla base del primo film resta solo la superficie perché la sceneggiatura di Milani, Cortellesi, Giulia Calenda e Furio Andreotti preferisce concentrarsi sulla commedia familiare e sentimentale, sullo scontro di caratteri prima che di modi e posizioni politiche, dando per assodato il “volemose bene” che fungeva da messaggio del capostipite (e infatti, quando nel finale torna la contrapposizione centro-periferia, il film sembra ripetersi senza motivo).

Ciò che riesce bene al film è nella prossimità con cui racconta i protagonisti, riuscendo a renderli come dei vicini di casa sulla scia della comicità di osservazione di scuola romana di cui Cortellesi è allieva, peccato che quasi nulla di ciò che fanno questi personaggi si coaguli in un film coerente o che al contrario spinga l’acceleratore della gag e della risata come costruzione filmica (come faceva Verdone, per esempio): Come un gatto in tangenziale 2 segue il facile ed economico modello sitcom, prende una comicità di tipo televisivo – fatta di battute immediate ed effetti comici primari -, monta ogni sequenza badando all’effetto comico, ma lasciandola fine a se stessa, in attesa della prossima risata.

Fratelli Unici/ Luca Argentero e Raoul Bova: "Storia bella sul valore del perdono"

Si sente la difficoltà di Milani e compagnia a realizzare qualcosa di diverso dalla semplice premessa per un seguito, tanto in fase di scrittura, quanto nella messinscena di un film tirato via: i tempi comici, l’interazione tra gli attori, la loro stessa presenza all’interno dell’intreccio sembra casuale e si ha spesso l’impressione di un film lasciato a vivere di rendita. Certo, c’è l’attualità, lo sguardo che prova a immaginare la nuova Italia del dopo pandemia, ma sono sofismi di poco peso.

Le anteprime ferragostane ci dicono che probabilmente il film “funzionerà” con il pubblico e, pur restando lontano dai 10 milioni di incasso del ’17, darà un po’ di fiato agli esercenti (ma meno, crediamo, del secondo film dei Me contro te); resta da capire in che modo però si può pensare a rilanciare l’industria e farla resistere alle sfide del post-Covid, donando nuovo vigore al grande schermo, con film così chiusi e rivolti verso ciò che il cinema era e che già prima del virus erano senza vita.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI



© RIPRODUZIONE RISERVATA