Come un gatto in tangenziale, film su Canale 5 diretto da Riccardo Milani

Giovedì 17 aprile 2025, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, alle ore 21:40, la commedia italiana intitolata Come un gatto in tangenziale. Il film è una produzione Wildside del 2017 e vede alla regia Riccardo Milani, che quattro anni più tardi girerà anche il sequel Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto.

La colonna sonora è invece realizzata da Andrea Guerra, compositore dell’iconica sigla del reality show Grande Fratello e che ha collaborato in diverse occasioni con Milani a partire da Benvenuto Presidente! (2013) fino a Grazie ragazzi (2023).

I due protagonisti del film Come un gatto in tangenziale sono interpretati dagli attori e comici Antonio Albanese e Paola Cortellesi, che in quello stesso anno hanno lavorato con Milani nel film Mamma o papà?. Nel cast anche: Sonia Bergamasco, Luca Angeletti, Antonio D’Ausilio, Alice Maselli, Simone de Bianchi, Claudio Amendola e Franca Leosini.

La trama del film Come un gatto in tangenziale: due mondi inconciliabili si incontrano

Come un gatto in Tangenziale racconta la storia di due persone completamente opposte le cui strade si incrociano per caso, ovvero quella di Giovanni, un uomo profondamente intellettuale che vive nel centro della capitale, e quella di Monica, costretta a combattere ogni giorno per far quadrare i conti vivendo una realtà di periferia.

I due non si sarebbero mai conosciuti, eppure un giorno si trovano uno di fronte all’altra poiché i loro figli decidono di fidanzarsi. Nonostante le loro differenze hanno un unico obiettivo: separare i loro figli. Inevitabilmente i due iniziano ad entrare nelle rispettive vite, e Giovanni, abituato ad ambienti culturali di livello, si trova suo malgrado con sua figlia in un caotico cinema della periferia, mentre Monica scopre le spiagge vip di Capalbio.

Giorno dopo giorno scoprono, però, che nonostante le loro differenze il loro rapporto ha preso una piega inaspettata e i due si rendono conto di essersi innamorati, anche se la loro relazione probabilmente durerà “come un gatto in tangenziale”.