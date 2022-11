Come un gatto in tangenziale/ Su Canale 5 il film con Paola Cortellesi

Come un gatto in tangenziale, film di Canale 5 diretto da Riccardo Milani

Come un gatto in tangenziale va in onda oggi, sabato 26 novembre, su Canale 5 a partire dalle ore 21:20 per la prima serata. Questa divertente commedia italiana del 2017 è girata con la regia di Riccardo Milani e nel cast troviamo Paola Cortellesi, Antonio Albanese e Claudio Amendola, per la prima volta riuniti insieme. Le musiche sono di Andrea Guerra, compositore che ha collaborato anche con Ferzan Özpetek.

Perché Claudio Amendola e Francesca Neri si separano?/ Accordo raggiunto e...

Il film Come un gatto in tangenziale è stato molto apprezzato sia dal pubblico, sia dalla critica, spingendo gli autori a realizzare subito un sequel dal titolo Come un Gatto in Tangenziale Ritorno a Coccia di Morto, un altro divertente episodio che ci racconta le vicende di una delle coppie più improbabili di Roma. Il film ha vinto diversi premi, come il Nastro d’Argento per la migliore commedia del 2018, mentre Paola Cortellesi e Antonio Albanese hanno ricevuto il Nastro d’Argento come migliori attori in una commedia. In questa pellicola possiamo infine ammirare un divertente Claudio Amendola, che interpreta il piccolo ruolo di un ex galeotto, rendendo la situazione ancora più divertente.

Qualunquemente/ Su Rai 3 il film con Antonio Albanese

Come un gatto in tangenziale, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Come un gatto in tangenziale. Siamo nella Roma contemporanea, dove vivono sia il raffinato Giovanni, analista per l’Unione Europea che fa la spola con Bruxelles, sia Monica, parrucchiera romana verace che abita in un palazzone di periferia. I due, distanti in tutto, si incontrano perché Agnese, la figlia di Giovanni e Alessio, il figlio di Monica, si innamorano a scuola, diventando una coppia inseparabile, che mette a dura prova la pazienza di entrambi i genitori. Fra gag divertenti e scene iperboliche, Giovanni e Monica tentano il tutto per tutto pur di allontanare i due giovani innamorati, ma falliscono miseramente e sono costretti a frequentarsi, arrivando a scoprire curiosi aspetti nascosti l’uno dell’altra.

I CASSAMORTARI/ La commedia di Amendola sfida temi scomodi

Quando la convivenza sembra iniziare ad andare meglio, a guastare tutto arrivano Luce e Sergio, i compagni dei protagonisti, che sconvolgono di nuovo le carte in tavola, complicando la vita di Monica e Giovanni… Riusciranno Agnese e Alessio a coronare il loro sogno d’amore? E cosa succederà tra Monica e Giovanni? Tra differenze e diffidenze, la vita dei protagonisti è complicata, proprio come quella di un gatto in tangenziale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA