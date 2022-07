Come un gatto in tangenziale/ Su Canale 5 il film con Paola Cortellesi

Come un gatto in tangenziale, film di canale 5 diretto da Riccardo Milani

Come un gatto in tangenziale è un’esilarante commedia del 2017, a metà tra il comico e la riflessione profonda, che va in onda su Canale 5 alle 21,20 di oggi 12 luglio. La regia è affidataa Riccardo Milani, nel cast figurano: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Luca Angeletti, Alice Maselli, Sonia Bergamasco, Claudio Amendola e le gemelle Valentina e Alessandra Giudicessa.

Si tratta del secondo film diretto dal regista che ha come protagonisti la coppia Albanese/Cortellesi, dopo Mamma o papà, nel 2021, è stato distribuito il sequel dal titolo Come un gatto in tangenziale-Ritorno a Coccia di morto. Le musiche del film sono di Andrea Guerra, figlio del compianto autore e sceneggiatore Tonino e autore di molte delle colonne sonore dei film di Ferzan Ozpetek.

Come un gatto in tangenziale, la trama del film

La storia di Come un gatto in tangenziale è incentrata sull’incontro/scontro fra due persone: Giovanni, un intellettuale molto impegnato soprattutto nei problemi legati all’integrazione, che vive nel centro storico di Roma e Monica, ex cassiera di un supermercato che vive in periferia, in uno dei quartieri più malfamati della capitale, dove la questione integrazione è reale. I due si incontrano casualmente durante un incidente che vede Monica aggredire brutalmente la macchina di Giovanni.

Purtroppo, i due sono inconsapevoli del fatto che i loro figli si amano e si sono fidanzati, nonostante la giovane età. Pur essendo persone molto diverse, hanno un obbiettivo comune, cioè quello di separare i loro ragazzi. Loro malgrado, decidono di frequentarsi e di entrare l’uno nel mondo dell’altro, nel tentativo di comprenderne le sfaccettature e peculiarità. Giovanni, che è abituato ad un certo stile di vita e a frequentare sale di cinema d’essai, si ritroverà, seguendo sua figlia, in una multisala caotica nella periferia di Roma, mentre Monica, da sempre abituata a trascorrere le domeniche al mare presso la spiaggia di Coccia di Morto, si ritroverà in una spiaggia isolata e poco affollata a Capalbio.

In realtà i due personaggi, sono entrambi vittime di stereotipi e pregiudizi rispetto al ceto sociale dell’altro e devono imparare ad abituarsi l’uno al caos, agli spintoni e alle urla, e l’altra a vip e conversazioni basate su argomenti molto ostici, quale l’arte contemporanea. La storia, con il tempo, prende una direzione inaspettata e Giovanni e Monica, comprendono di non poter fare a meno l’uno dell’altra, anche se i loro figli hanno deciso di lasciarsi. La loro storia, però, durerà quanto un gatto in tangenziale.

