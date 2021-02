Come un gatto in tangenziale/ Video, su Canale 5 il film con Paola Cortellesi

Come un gatto in tangenziale va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, giovedì 4 febbraio, a partire dalle ore 21,20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 in Italia dalla Wildside in collaborazione con Sky Cinema mentre la distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla Vision Distribution. La regia del film è stata curata da Riccardo Milani e quale ha dato il proprio contributo anche per la scrittura del soggetto e della sceneggiatura insieme a Paola Cortellesi, Giulia Calenda e Furio Andreotti. Le musiche sono state firmate da Andrea guerra con la fotografia curata da Saverio Guarna mentre nel cast oltre alla stessa Paola Cortellesi ci sono anche Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Luca Angeletti, Claudio Amendola e Antonio D’Ausilio.

Come un gatto in tangenziale, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Come un gatto in tangenziale. Giovanni è un funzionario del Governo italiano che collabora anche a livello europeo e sta portando avanti l’importante studio per conto del Parlamento Europeo per scoprire quali sono i possibili progetti di rilancio per le periferie italiane, in particolar modo per gli imprenditori che si trovano in difficoltà economica.

Ormai da anni opera in un ambiente ricco, per cui quando rientra in Italia scopre che la sua splendida figlia Agnese si è fidanzata con Alessio, un coetaneo che fa parte di un malfamato e popolare quartiere romano e va su tutte le furie. Per occuparsi della vicenda della figlia decide di seguire lei e il suo fidanzato e questo comporta per Giovanni l’incontro o per meglio dire lo scontro con la vulcanica Monica che è la mamma di Alessio.

Infatti la donna gli distrugge completamente il parabrezza dell’auto utilizzando una mazza da baseball in quanto disgustata dalle parole che lo stesso Giovanni aveva pronunciato sulle differenze dal punto di vista sociale esistenti tra i due ragazzi. C’è però da sottolineare come Money a sua volta non sia per nulla contenta del fatto che suo figlio frequenti una persona così differente da lui.

Tuttavia, i due ragazzi nonostante i tentativi dei rispettivi genitori dimostrano di essere accomunati da un sentimento profondo che potrebbe durare molto a lungo. A questo punto i rispettivi genitori si rendono conto di dover assecondare i figli anche perché uno scontro sarebbe soltanto controproducente per cui iniziano a frequentarsi e a scoprire che in realtà tra di loro non ci sono tutte quelle differenze che pensavano. I due riusciranno a condividere la quotidianità e soprattutto sapranno trovare un punto di sintesi perfetta nel loro rapporto per arrivare a un risultato finale assolutamente sorprendente.

Video, il trailer del film “Come un gatto in tangenziale”





