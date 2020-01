Come un gatto in tangenziale/ Video, su Canale 5 il film con Paola Cortellesi

Come un gatto in tangenziale va in onda su Canale 5 prevede per la prima serata di giovedì 30 gennaio alle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana è stata realizzata nel 2017 da diverse case cinematografiche tra cui SKY cinema con la regia di Riccardo Milani il quale ha dato il proprio contributo per quanto concerne il soggetto e la sceneggiatura insieme a Paola Cortellesi, Giulia Calenda e Furio Andreotti. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Andrea Guerra, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Saverio Guarna mentre nel cast sono presenti tra gli altri Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Luca Angeletti, Antonio D’Ausilio, Claudio Amendola e Alice Maselli.

Come un gatto in tangenziale, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Come un gatto in tangenziale. Giovanni è un dirigente che sta portando avanti per conto del Parlamento Europeo un importante studio demografico per scoprire le caratteristiche di alcune periferie delle città italiana per poter aiutare lo stesso Parlamento Europeo nello sviluppare un apposito programma di supporto per situazioni deficitarie. Tuttavia la sua attenzione viene presa in particolare dalle nuove situazioni che sembrano caratterizzare la vita quotidiana e soprattutto la sfera sentimentale della sua giovane figlia adolescente Agnese. Infatti l’uomo dopo aver scoperto che la ragazza è innamorata e conscio di quanto sia difficile e complesso gestire la vita sentimentale adolescenziale, decide un giorno di seguirla scoprendo con sua enorme paura che sua figlia frequenta un ragazzo di nome Alessio che vive in uno dei quartieri più malfamati della periferia romana. Come se non bastasse Giovanni durante la sua opera di pedinamento ai danni della figlia si scontra con Monica ossia la mamma di Alessio la quale si dimostra immediatamente una donna dal forte carattere in quanto con una mazza da baseball praticamente distrugge il parabrezza dell’auto dello stesso Giovanni.

Una volta chiarita la dinamica della vicenda Giovanni con la figlia Agnese vanno a casa di Monica e Alessio. Sia Giovanni che la stessa Monica non sono per nulla contenti della frequentazione amorosa dei rispettivi figli e questo mi induce a cercare una sorta di collaborazione per sconsigliare ai figli di andare avanti ancora nella relazione. Tuttavia in ragione del Forte legale che sia andato formando tra i due ragazzi i rispettivi genitori si vedono costretti loro malgrado nella seconda della situazione e quindi iniziare a loro volta a frequentarsi. Le loro vicende sentimentali sono molto similare in quanto Giovanni è ritrovato accrescere la propria figlia da solo dopo che la madre li ha abbandonati per andare a vivere in Francia dove è diventata una imprenditrice nella produzione di lavanda mentre Monica da sempre si occupa da sola del figlio Alessio in quanto suo padre Sergio si ritrova da diversi anni prigione per diverse situazioni di furto, scasso e rapina. Insomma ci saranno i presupposti per far nascere ancora una nuova relazione assolutamente sorprendente.

