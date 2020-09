Come un uragano/ Video, su Rete 4 il film con Richarde Gere e Diane Lane

Come un uragano va in onda oggi, giovedì 3 settembre, a partire dalle ore 21.25 su Rete 4. Il film è stato concepito negli Stati Uniti e in Australia nel 2008 e tratto da un romanzo di Nicholas Sparks. È nato da una sceneggiatura di Ann Peacock e John Romano, con la distribuzione della Warner Bros. Italia, la fotografia di Alfonso Beato e le musiche di Jeanine Tesori. La regia è stata gestita dallo statunitense George C. Wolfe, che nella sua carriera ha diretto numerosi musical e ricevuto undici nomination ai prestigiosi Tony Award per un lavoro dedicato alla vita di Jelly Roll Morton.

Protagonista è Richard Gere, vincitore di un Golden Globe nel 2003 grazie a Chicago e candidato per tre volte allo stesso premio per i film Ufficiale e gentiluomo, Pretty Woman e La frode. Viene affiancato da Diane Lane, che nel 2003 ha sfiorato il Premio Oscar come miglior attrice protagonista per L’amore infedele – Unfaithful e può vantare tre nomination ai Golden Globe. Nel parterre, sono presenti anche Christopher Meloni, Viola Davis, Becky Ann Baker e Scott Glenn.

Come un uragano, la trama del film

La trama di Come un uragano si apre con la presenza della casalinga divorziata Adrienne Willis, che ha due figli. La donna sceglie di lavorare presso una locanda di Rodanthe, prendendo temporaneamente il posto di una sua amica. Incontra il chirurgo plastico Paul Flanner e diventano molto amici. Anche lui ha divorziato da sua moglie ed è lì con l’obiettivo di incontrare il marito di una paziente morta in sala operatoria, con il quale è in causa.

Adrienne si confida a sua volta, fino a quando i due non sono alle prese con un terribile uragano. Devono prepararsi a dovere alla minaccia, ma litigano poco prima che siano coinvolti nel bel mezzo della tempesta.

Dopo averle salvato la vita, Paul bacia Adrienne. I due si rendono conto di essere innamorati e fanno l’amore, ma Paul deve andare a cercare il figlio Mark, anche lui medico in Ecuador. Restano separati per un anno e continuano ad inviarsi lettere reciproche, ma al passare dell’anno Paul non si presenta. Adrienne viene a sapere da Mark che Paul è morto mentre lo stava salvando da una frana. Lui le manda gli oggetti più importanti di Paul e Adrienne entra in depressione, ma viene aiutata grazie a sua figlia Amanda e alla cara amica Jean.

Video, il trailer di Come un uragano





