Come una madre 2 si farà?/ Anticipazioni: Vanessa Incontrada e gli indizi sulla seconda stagione

Va in onda questa sera l’ultimo appuntamento con la fiction “Come una madre” ma a poco dalla conclusione il pubblico inizia già a chiedersi se ci sarà una seconda stagione. Lo show di Rai1, che annovera nel cast nomi come Vanessa Incontrada, Sebastiano Somma, Simone Montedoro, Katia Ricciarelli, Giuseppe Zeno e Luigi Diberti, potrebbe salutare il suo pubblico questa sera e in modo definitivo. Partiamo col dire che non ci sono al momento conferme su una possibile seconda stagione. La Rai non si è esposta in merito alla volontà di proseguire con la storia e molti sono i fattori che influenzano la decisione finale. Il primo è chiaramente la questione degli ascolti che, qualora fossero particolarmente soddisfacenti, potrebbero alimentare il desiderio di proseguire con la storia. Le prime due serate hanno riscosso molto successo, seppur con un calo nella seconda. Tutto è, dunque, nelle mani della terza puntata.

Come una madre 2, la seconda stagione si farà? Parla Sebastiano Somma

Presentandosi come una miniserie, pare improbabile che “Come una madre” possa avere una seconda stagione. Stando alla presentazione iniziale della Rai – che l’ha elencata nella serie di ‘4 storie di donne’ – ci viene da credere che la prima sarà l’unica e sola stagione. Tuttavia a lanciare uno spunto verso un seguito della vicenda è Sebastiano Somma, che nella fiction veste il ruolo del cattivo. A Tv Sorrisi e Canzoni ha infatti dichiarato sulla possibilità di un futuro per la storia: “Diciamo che c’è spazio per degli sviluppi. – per poi chiarire – Alla fine delle tre puntate della fiction la storia potrebbe essere considerata chiusa, ma non esclude che ci possano essere degli spunti per un seguito. Personalmente mi piacerebbe approfondire questo personaggio, che mi ha lasciato ancora dei piccoli vuoti da riempire”.

