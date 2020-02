COME UNA MADRE/ Anticipazioni 16 febbraio: la verità sugli Albanese (finale)

COME UNA MADRE, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, domenica 16 febbraio 2020, andrà in onda l’ultima puntata di Come una madre in prima Tv assoluta. Il finale di stagione sarà composto dagli episodi 5 e 6. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: il finto medico continua a tenere sotto scacco Angela e cerca di abusare di lei, ma Bruno interviene. Il bambino colpisce lo sconosciuto più volte fino a che non cade sul pavimento svenuto. Poi i tre acquistano una tenda e si accampano nei boschi. Bruno confida ad Angela di essere convinto che lo zio abbia inviato quegli uomini per far del male a sua madre. Durante una delle notti successive, Bruno decide di fuggire da solo e Valentina convince Angela ad andare in un parco divertimenti. Solo quando il bambino riesce a trovarla, la donna è costretta ad ammettere di aver pensato persino di abbandonarli. La Polizia però viene allertata e i tre vengono rinchiusi in una stanza dalla sicurezza. Grazie ad una telefonata imprevista di Kim, Angela trova il modo per riuscire a liberarsi. Quando il Maggiore raggiunge il parco, Kim si mette in contatto con lui e rifiuta di volerlo aiutare per proteggere i bambini. Con l’aiuto dell’amica e barbona Elisa, Angela si mette in contatto con il compagno. Sforza gli sta alle calcagna e quando l’uomo riesce a far perdere le sue tracce, ritorna da Elisa: Angela è già andata via.

Lino riesce finalmente a trovare Angela in una ferrovia abbandonata. Con l’aiuto dei bambini, la donna chiede aiuto al suocero Guglielmo, che reagisce male alla sua sola vista. Solo quando Angela gli riferisce un messaggio di Matteo riesce ad addolcirlo: il nonno infatti aveva ricoverato con il bambino alcune farfalle, all’epoca solo delle larve. Quella notte, Albanese si mette in contatto con Valentina e cerca di convincerla che Angela ha fatto del male a sua madre. La bambina decide di non rivelargli subito dove si trovano, ma promette allo zio di pensarci su. In seguito, Lino propone ad Angela di ritornare insieme e ricostruire il loro matrimonio. Guglielmo tuttavia interrompe la loro conversazione e rivela al figlio di aver fatto un accordo con Albanese. L’uomo è convinto di avere la situazione sotto controllo, ma gli uomini del Maggiore pagano la sicurezza di Guglielmo e minacciano di ucciderli tutti. Bruno assiste alla scena, anche alla morte di Guglielmo. Lino viene preso in ostaggio, ma si rifiuta di parlare. Dopo aver visto Bruno fra gli alberi, Sforza suggerisce al bambino di nascondersi. Lino però viene ucciso e Angela riesce a fuggire appena in tempo.

COME UNA MADRE ANTICIPAZIONI DEL 16 FEBBRAIO 2020

EPISODIO 3 – Secondo le anticipazioni dell’ultima puntata della fiction Come una madre Angela è decisa a portare avanti la sua missione: deve proteggere Bruno e Valentina ad ogni costo. Albanese è riuscito finora a starle con il fiato sul collo grazie ai suoi uomini, deciso a recuperare l’archivio. Quando la donna inizierà a perdere le speranze di potersi salvare con i bambini, Kim ritornerà a farsi vivo nella loro vita. Anche se in passato è stato uno degli uomini di Albanese, Kim ha sempre nutrito un forte affetto per Elena. Così non esiterà a darle il suo aiuto perchè lei e i figli di Elena possano nascondersi. Dopo aver assistito alla morte di Guglielmo e Lino, Sforza sembra invece aver cambiato idea sulla sua alleanza con Albanese. Non potrà tuttavia evitare lo scontro finale: Manfredi riuscirà a inviare i suoi uomini anche nel rifugio segreto trovato da Kim. Angela si ritroverà così faccia a faccia con una verità inaspettata e verrà a conoscenza di un segreto che riguarda la famiglia Albanese e il suo passato. Un dettaglio che potrebbe cambiare le carte in tavola e garantirle un futuro con Bruno e Valentina. Di che si tratta?



