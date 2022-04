Come una volta – Un amore da favola/ Anticipazioni: 12 ragazzi catapultati nel 1800…

Come una volta – Un amore da favola: anticipazioni seconda puntata

Come una favola – Un amore da favola è la nuova scommessa del canale Nove che punta sul ritorno al passato per trovare l’amore. Dodici concorrenti, sei ragazzi e sei ragazze, cercano l’amore in un format in cui si torna totalmente al passato. Nessuna tecnologia, nessun cellulare e la possibilità di tornare a conoscersi e a corteggiarsi esattamente come si faceva nei secoli passati, precisamente nel 1800. Un format che ha debuttato la scorsa settimana sul canale Nove e che torna in onda questa sera.

Nella prima puntata, i dodici concorrenti hanno detto addio alle proprie abitudini per cominciare a vivere in un castello sperando di trovare l’amore. Dopo aver tolto abiti moderni, tutti i concorrenti hanno indossati i vestiti dell’epoca dando inizio ad un’avventura che potrebbe avere un finale fiabesco esattamente come quello delle principesse nei castelli.

Come una volta – Un amore da favola: come funziona

I concorrenti di Come una volta – Un amore da favola, oltre ad abituarsi ad uno stile di vita totalmente diverso da quello cui sono abituati, devono provare a cercare un partner catapultandosi nel lontano 1800. Senza tecnologia, attraverso balli in maschera e duelli con la spada, i concorrenti provano a conoscersi sperando che nasca prima una simpatia e poi l’amore.

I dodici concorrenti vivono sfarzoso Castello Reale di Govone dove sono seguiti, per tutta la durata del percorso, da un team di esperti formato dalla psicologa Elisa Vianello, dall maestro di cerimonie Nicolay Selikovsky, dall’insegnante di ballo Emanuele Pironti. Presenti anche due tutor ovvero Laura Pranzetti Lombardini per le ragazze e Massimo Da Cepparello per i ragazzi.

I concorrenti di Come una volta – Un amore da favola

Chi sono i concorrenti di Come una volta – Un amore da favola? Studenti e lavoratori si sono calati nei panni di principi e principesse. Il cast è formato da: la social creator Gabriela Iacomi, la video creator Glenda Resta, il musicista Riccardo Ridolfi, il commesso Ruben Oscar Fratocchi, la cubista Aurora Giaconia e la parrucchiera Sofia Tomassini, Joseph Annunziata, Rocco Leo Gullà, il calciatore Davide Iovinella, Cristiano Tesse, la studentessa di pianoforte Matilda Morri, Clelia Cicoria,

Cosa accadrà questa sera? Oltre a seguire lezioni di dizione molto rigide, i ragazzi e le ragazze cominceranno a conoscersi e, tra un invito e l’altro, nasceranno le prime simpatie.

