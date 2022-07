Come vedere Battiti live 2022 Gallipoli in Tv e streaming video/ Il live di oggi 2 Luglio 2022

Battiti Live 2022, info streaming puntata del 2 luglio

Anche questa sera, sabato 2 luglio, torna Battiti Live 2022, il festival di Radionorba che fa ballare le piazze del Sud Italia in Puglia. Si tratta della ventesima edizione del programma, con oltre ottanta artisti nazionali ed internazionali pronti ad alternarsi sul palco, settimana dopo settimana. Di seguito vi forniamo tutte le informazioni streaming per seguire la diretta dell’evento via web o in tv. Come succede ogni settimana, anche questa sera a Gallipoli naturalmente l’ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live è gratuito. L’evento, come accennavamo, si può seguire anche attraverso i social ufficiali di Radio Norba, con l’hastag #battitilive e in diretta sul sito di Radio Norba.

Battiti Live 2022, tappa di Gallipoli del 2 luglio: dove vederlo in streaming?

Il canale su cui sintonizzarsi per vedere Battiti Live 2022 dovrebbe essere visibile in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming sul portale e sull’applicazione Radio Norba, disponibile sia per iOS e Android. Tutta la proposta editoriale di Radio Norba, comprendente quattro Radio Digitali, è fruibile in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Ddt, Sky, Hbbtv, streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter).

