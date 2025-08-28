Ecco come seguire il sorteggio di Champions League 2025/2026 in diretta in chiaro e in streaming: tutte le piattaforme e gli orari

C’è grande attesa per l’inizio del sorteggio di Champions League per la stagione 2025/2026. A partire dalle 18, Napoli, Inter, Juventus e Atalanta conosceranno le avversarie per la competizione più attesa da tutti gli amanti del calcio. La diretta TV scatta alle 17:45 in chiaro su Tv8 e su SkySport24 (streaming su Now TV), con lo studio condotto da Mario Giunta, affiancato da Paolo Condò e Alessandro Costacurta. La diretta sarà inoltre disponibile in streaming su Sky GO, Amazon Prime Video, NOW oppure collegandosi al sito della Uefa o al canale YouTube di Sky Sport. La diretta scritta del sorteggio è disponibile anche sul nostro sito, cliccando qui.

Champions League in diretta streaming e in chiaro: al via al sorteggio per il calendario ufficiale

Tra pochi minuti scopriremo quindi il calendario della Champions League con il format rinnovato dall’anno scorso molto più avvincente e incerto. Per quanto riguarda le nostre squadre Napoli ed Inter sembrano le più attrezzate per fare strada. L’Inter viene da due finali in tre anni, l’ultima persa malamente contro il Psg, mentre il Napoli ha condotto una campagna acquisti di grande spessore aggiungendo in primis la classe e l’esperienza di De Bruyne. L’Atalanta ha cambiato guida tecnica passando da Gasperini a Juric, inoltre deve risolvere la grana Lookman.

Infine la Juventus deve aggiungere ancora qualcosa alla rosa per poter competere anche in Europa ad alti livelli. Favorite alla vittoria finale le solite note con le compagini di Premier League che fanno decisamente paura. Chiudiamo con una curiosità, in questa edizione ci saranno tre compagini esordienti: il Bodo Glimt, il Pafos e il Kairat Almaty.