Come vedere Masterchef Italia 2023 in streaming video e in tv/ Da Sky a Now, tutte le opzioni

Come vedere Masterchef Italia 2023 in tv

Come ogni anno, il mese di dicembre, segna il ritorno di Masterchef Italia. Oggi, giovedì 14 dicembre, parte ufficialmente la 13esima edizione del talent show culinario più famoso della televisione italiana. Aspiranti chef, con una vita lontana dalla cucina, provano a mettersi alla prova di fronte al giudizio severo dei tre giudici sempre più esigenti ovvero Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Masterchef è uno dei talent show più amati e seguiti della televisione italiana, ma dove è possibile vedere tutte le puntate della nuova stagione della versione italiana di Masterchef?

Esattamente come X Factor 2023, anche Masterchef Italia viene trasmesso su Sky. Ogni giovedì, in prima serata, Sky Uno trasmetterà una nuova puntata del talent show fino all’elezione del vincitore. Per seguirlo è necessario sottoscrivere un abbonamento Sky.

Come vedere in diretta streaming Masterchef Italia 2023

Masterchef Italia 2023, come tutte le trasmissioni tv di questo periodo, può essere seguito anche in diretta streaming. Tutte le puntate della nuova edizione del talent show di Sky, infatti, possono essere seguite in streaming su NOW. Le puntate, inoltre, saranno disponibili on demand e visibili su Sky Go e su NOW.

Anche per Now, esattamente come per Sky, è necessario avere un abbonamento. Per il momento non è prevista la messa in onda della puntata in chiaro su Tv8. Ricordiamo che le puntate saranno 12. La finalissima durante la quale sarà eletto il vincitore sarà trasmessa il 29 febbraio 2024.











