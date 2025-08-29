Anticipazioni Pechino Express 2025 e come vedere in chiaro la prima puntata oggi, 29 agosto: si parte dall’isola di Palawan.

L’attesa è finita; arriva in chiaro Pechino Express 2025 e i fan della trasmissione potranno assaporare tutte le emozioni uniche vissute dalle coppie protagoniste lungo il tragitto di migliaia di km scandito da tappe suggestive, faticose e memorabili. Con gli scenari mozzafiato offerti dai territori dell’Asia meridionale, i concorrenti in gara si troveranno a percorrere ben 6000 km in totale, suddivisi per 10 tappe totali. Ovviamente, come da sempre nel reality condotto da Costantino della Gherardesca, non mancheranno le difficoltà che già dalla prima puntata – in onda questa sera, 29 agosto 2025 – saranno piuttosto evidente.

Concorrenti Pechino Express 2025, chi sono le coppie/ Dai Medagliati alle Atlantiche

Come vedere Pechino Express 2025? I fan della trasmissione non vedono l’ora di godersi le avventure dei concorrenti e oltre alle anticipazioni per la prima puntata è partita la ‘caccia’ alle informazioni su dove vedere l’esordio in chiaro. Appuntamento, come anticipato, questa sera – 29 agosto 2025 – in prima serata su TV8. L’appuntamento verrà trasmesso ogni venerdì e terrà dunque compagnia a milioni di appassionati per diverse settimane.

Edoardo Donnamaria e la fidanzata Martina Di Pietro concorrenti a Pechino Express?/ La verità sui rumor

Prime missioni e fatiche per i concorrenti, si parte dalle Filippine: anticipazioni prima puntata Pechino Express 2025,

Le anticipazioni Pechino Express 2025 per la prima puntata in chiaro – questa sera, 29 agosto 2025 – partono dalla carrellata di novità che potremo apprezzare già dalle battute iniziali. Il reality condotto da Costantino della Gherardesca ha come ‘must’ proprio l’insieme di cambiamenti inevitabili che fanno da cornice ad ogni edizione; dall’itinerario ai concorrenti, passando per il regolamento. L’esordio vale ovviamente da presentazione per le coppie protagoniste ma ben presto i fari saranno puntati sulla gara.

Concorrenti Pechino Express 2026, svelata prima coppia? Annuncio di due noti comici: ecco chi sono/ Rumor

Prima tappa presso l’isola di Palawan, nelle Filippine; inizia così il viaggio dei concorrenti verso il Tibet, ultima meta del percorso e che porterà all’elezione del nuovo vincitore. Le anticipazioni Pechino Express 2025 per la prima puntata di questa sera, 29 agosto 2025 – in chiaro – su Tv8 raccontano di una prima missione più che ostica: l’immersione nell’oceano incontaminato con l’obiettivo di mettere le mani su un prezioso forziere. Ma non è tutto; non mancheranno le prime scintille tra alcune coppie protagoniste soprattutto dopo l’arduo compito di catturare, accudire e poi barattare un maialino.