Come vedere Serie A su DAZN e risparmiare 100 euro/ “Trucco” legale: 3 prepagate e…

Come vedere la Serie A su DAZN e risparmiare fino a 100 euro? Un modo c’è ed è assolutamente legale. Prima di illustrarvelo, però, facciamo un passo indietro e riepiloghiamo le tariffe per la stagione corrente introdotte dall’emittente, che ha varato due piani: quello più economico, DAZN Standard (29,99 euro al mese), e quello più costoso, DAZN Plus (39,99 euro al mese). La differenza tra di essi risiede nella chance di utilizzo dell’abbonamento: il piano Standard non consente di utilizzarlo in contemporanea su un’altra linea internet ed è associabile un numero massimo di due dispositivi, mentre con il Plus i dispositivi associabili sono fino a sei e i contenuti sono fruibili contemporaneamente anche da dispositivi registrati e collegati da linee e luoghi diversi.

Tuttavia, esaurita tale premessa, occorre sottolineare che l’abbonamento con il codice o la carta prepagata consentirà all’utente di risparmiare diverse decine di euro. Infatti, utilizzare tale metodo per vedere la Serie A su DAZN consentirà all’utente di tenere nelle proprie tasche fino a un totale di 60 euro (ma in realtà il risparmio sarà di 100 euro stagionali).

RISPARMIARE 100 EURO E VEDERE TUTTA LA SERIE A SU DAZN? SI PUÒ, ECCO COME

Com’è noto, i codici e le carte prepagate DAZN durano tre mesi, consentono di attivare un profilo DAZN Plus e costano 99,90 euro. Di fatto, quindi, il costo totale dell’abbonamento per tre mesi consentirebbe di risparmiare 20 euro rispetto alla cifra standard (39,90 euro per tre mesi, ovvero 119,97 euro, ndr). Ma non è tutto: quest’anno ci saranno i Mondiali in Qatar e la Serie A andrà in pausa per circa cinquantadue giorni, dal 18 novembre al 21 dicembre, tornando in campo soltanto il 4 gennaio.

Alla luce di ciò, ecco cosa è più conveniente fare: acquistare la prima prepagata DAZN della durata di tre mesi, attivandola dal 15 agosto al 15 novembre; acquistare la seconda prepagata DAZN per il periodo 4 gennaio-4 aprile; acquistare la terza e ultima prepagata per il periodo dal 5 aprile al 5 luglio. In totale per la Serie A con un piano Plus si spenderanno 299,97 euro anziché 359,91, ma con l’abbonamento disattivato per un mese, quello dei Mondiali, il risparmio cresce di ulteriori 39,90 euro, alzando l’asticella del risparmio a quota 100 euro.

