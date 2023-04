Comedians/ Commedia italiana oggi venerdì 31 marzo in prima serata su Rai 3

Comedians, film di Rai 3 tratto dal dramma di Trevor Griffiths

Il film Comedians viene trasmesso oggi, venerdì 31 marzo, su Rai 3 in prima serata a partire dalle ore 21,20. Il film, girato e ambientato in Italia, è una commedia di genere drammatico del 2021 diretta da Gabriele Salvatores. Il soggetto della pellicola è liberamente ispirato all’omonimo dramma di Trevor Griffiths, già portato in scena dallo stesso regista al Teatro dell’Elfo nel 1985, e successivamente alla base di Kamizen del 1988, uno dei suoi primi lungometraggi.

Nel cast principale figurano gli attori Alessandro Besentini e Francesco Villa (il duo comico Ale e Franz), che recitano per la prima volta insieme a Natalino Balasso e Christian De Sica. Il film Comedians, che ha una durata complessiva di 96 minuti, è stato distribuito nelle sale cinematografiche in italiano da 01 Distribution a partire dal 10 giugno 2021. Il montaggio è opera di Chiara Griziotti, la scenografia è stata affidata a Rita Rabassini, mentre il responsabile generale per la fotografia è Italo Petriccione.

Comedians, la trama del film

Ecco la trama del film Comedians, che andrà in onda oggi venerdì 31 marzo su Rai 3. Eddie Barni (interpretato da Natalino Balasso) è un ex comico che tiene un corso di stand-up comedy, al quale presenzierà anche il grande attore comico Bernardo Celli (Christian De Sica). I sei aspiranti attori che partecipano al corso devono impegnarsi nella preparazione di uno spettacolo che permetterà loro di mettersi in luce e conquistare il posto messo a disposizione dall’attore comico nella sua agenzia.

Problematici, insoddisfatti e talvolta troppo deboli per mostrare davvero chi sono, i sei aspiranti sono costretti a collaborare nonostante le loro differenze e i loro difetti, che rendono il lavoro sempre più complicato; ma il vero motivo che rende la collaborazione così difficile è un altro… Nel frattempo, anche le cose tra Barni e Celli non vanno esattamente per il meglio. Il risultato è uno spettacolo che non va proprio secondo i piani, e genera quindi ancora più malumore nella compagnia: i due vincitori si allontanano, alcuni degli attori si separano e uno di loro, rimasto solo con Eddie, riflette sul significato della sua performance.

