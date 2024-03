Cometa del Diavolo in arrivo: quando e come vederla?/ La stella sfiorerà la Terra e con l’eclisse solare…

Dopo 71 anni dall’ultima volta torna nei nostri cieli la cosiddetta “cometa del diavolo”. Nel dettaglio, come si legge su Geopop, stiamo riferendoci alla cometa 12P/Pons-Brooks, che viene associata al diavolo in quanto ha una forma particolare, così come da foto scattata nel 2023. Il suo punto di massima vicinanza al sole, il cosiddetto perielio, si verificherà il prossimo 21 aprile, di conseguenza avrà una tale luminosità da poter essere vista nei nostri cieli anche ad occhio nudo, soprattutto in quelle zone dove l’inquinamento luminoso è basso o inesistente.

Sarà comunque visibile già da questa settimana grazie ad un buon binocolo, e precisamente in direzione nord-ovest, subito dopo che il sole tramonterà. Una volta che effettuerà il suo passaggio, diremo arrivederci alla cometa del diavolo fino al prossimo 2095, quando sfreccerà nuovamente sopra le nostre teste. Come detto sopra, il soprannome “diabolico” lo si deve al fatto che la stessa stella ha una particolare forma con due “corna”, da qui è nato il nomignolo “malefico”.

COMETA DEL DIAVOLO È IN ARRIVO: QUANDO E COME VEDERLA? I CONSIGLI

Come osservarla? Come accennato in precedenza, la cosa migliore da fare sarebbe quella di attrezzarsi con un buon binocolo e posizionarsi in una zona collinare dove non vi è attorno della luce artificiale. Basterà un semplice binocolo 10×50 e puntare in direzione nord ovest, di preciso fra la costellazione di Andromeda e quella dei Pesci.

Fra le sere più interessanti, secondo Geopop, quella del 22 marzo, quando la cometa del diavolo sarà solamente a meno di 3 gradi dalla galassia, e ciò permetterà di poter scorgere entrambe allo stesso momento nello stesso telescopio, uno spettacolo davvero mozzafiato per tutti gli astrofili, e non solo. Con l’avvicinarsi al 21 aprile e quindi al perielio, la stella con la coda sarà visibile sempre di più, divenendo sempre più luminosa; di fatto raggiungere una magnitudine apparente di 3, di conseguenza sarà possibile vederla senza farsi aiutare da alcuno strumento tecnologico.

COMETA DEL DIAVOLO È IN ARRIVO: QUANDO E COME VEDERLA? NEGLI USA IL MASSIMO SPETTACOLO

In ogni caso, avvicinandosi al sole, la distanza angolare sarà minore, di conseguenza la cometa sarà visibile in una finestra di tempo più breve. Il top sarebbe trasferirsi momentaneamente negli Stati Uniti. Il prossimo 8 aprile ci sarà infatti una eclissi solare che oscurerà i cieli, e che si farà notare soprattutto oltre oceano; proprio in quell’occasione si potrà perfettamente notare il passaggio della cometa del Diavolo, nei pressi di Giove.

Per tutti gli altri, invece, Geopop consiglia di vedere la cometa il prossimo 12 aprile, di sera, quando sarà a soli 5 gradi da Giove ed Uranio e ad una ventina dalle Pleiadi, sempre nella solita direzione di nord ovest. Una volta superato il 21 aprile la cometa del diavolo cambierà emisfero, passando da quello boreale a quello australe, e il 2 giugno raggiungerà il suo punto di massima vicinanza alla terra, il cosiddetto perigeo, “sfiorandoci” a 232 milioni di chilometri di distanza.

