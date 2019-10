Comete, Eugenio Campagna/ Over, accederà ai Live? (X Factor 13)

Eugenio Campagna in arte Comete è stato l’artista che ha emozionato di più il giudice di X Factor Malika Ayane. Appena salito sul palco del Talent, Comete, che ha un passato di artista di strada, esibitosi per molti anni nelle piazze e facendo una dura gavetta, ha saputo subito emanare delle vibrazioni capaci di incantare pubblico e giudici. Mara Maionchi non ha perso tempo è non solo gli ha concesso il suo sì ma in pochi istanti lo ha convinto ad affidarsi e fidarsi di lei, inserendolo così tra i suoi quindici talenti da portare ai Bootcamp. Approdato alla fase di selezione dei Bootcamp Comete decide di presentare un brano struggente di Samuele Bersani “En e Xanax”. La Maionchi è stata subito molto impressionata dalla scelta di Eugenio Campagna, infatti, gli ha chiesto immediatamente perché abbia mai deciso di portare ai Bootcamp questo brano ed egli prontamente risponde che è quel genere di canzone che non solo ti tocca l’anima, ma appena la senti ti rendi conto che ti appartiene talmente, al punto che ti rammarichi di non averla scritta tu stesso. Comete continua a spiegare che è reduce da un brutto periodo trascorso brancolando tra forti ansie e attacchi di panico, un momento oscuro della sua vita dal quale finalmente è uscito ma di cui ricorda profondamente tutte le angosce. Proprio per il suo vissuto la canzone di Samuele Bersani lo rappresenta pienamente e gli è rimasta dentro emozionandolo nel profondo dell’anima. La sua esibizione è un tripudio di commozione, non solo da parte del cantante, ma anche da parte dei giudici. L’esibizione di Comete è visibile cliccando qui.

Comete, X Factor 13: la domanda di Mara Maionchi

Mara Maionchi, alla fine dell’esibizione di Comete a X Factor, ha chiesto al cantante se si sente un cantante all’altezza di Bersani, che lei definisce un gran cantante, Comete risponde deciso e senza alcuna esitazione che egli è più che convinto di essere altrettanto bravo, pur con la sua personalità e il suo carisma. Comete supera così i Bootcamp e passa agli Home Visit, ora non gli resta altro da fare che staccare il biglietto per Berlino e giocarsi là la sua carta vincente in modo da accedere definitivamente al cuore della gara nel talent più famoso d’Italia.

L’esibizione ai bootcamp si Comete





© RIPRODUZIONE RISERVATA