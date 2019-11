Comete, Over/ “Delicate” di Damien Rice per convincere i giudici (X Factor 2019)

Eugenio Campagna, in arte Comete, è pronto a salire sul palcoscenico per il quarto live di X-Factor che andrà in onda oggi, giovedì 14 novembre, a partire dalle 21.15 su Sky Uno. Il brano assegnato dal proprio giudice, Mara Maionchi ad Eugenio Campagna è Delicate del cantautore irlandese Damien Rice. Curiosi di ascoltarlo in inglese ci resta solo che aspettare il live per poterlo sentire sotto questa nuova veste.Il cantautore romano è senza dubbio uno dei favoriti per la vittoria finale, sicuramente con i suoi pezzi che raccontano in modo semplice la sua vita avrà successo anche fuori dalla trasmissione.

Comete, X Factor: così al terzo live

Riviviamo il terzo live di X-Factor di Eugenio Campagna, in arte Comete: il resoconto delle sue esibizioni. Eugenio Campagna nell’ultima puntata di X-Factor, andata in onda giovedì 7 novembre su Sky Uno, ha riportato sul palco del talent show En e Xanax, splendido brano di Samuele Bersani che gli aveva permesso di proseguire nelle fasi di pre live e di accedere al programma vero e proprio. Anche in questa esibizione ha emozionato il pubblico e giudici ed è riuscito a passare alla fase successiva, la seconda manche. Ricordiamo infatti che l’ultima puntata di X-Factor era a doppia eliminazione quindi divisa in due manche diverse. La prima manche, a eliminazione diretta, ha visto l’addio al programma di Marco Saltari che purtroppo è risultato essere il meno votato dal pubblico a casa e costretto quindi ad abbandonare lo show.

Passata la prima parte di puntata, quella dei cavalli di battaglia, i concorrenti sono chiamati ad esibirsi una seconda volta seguendo il classico meccanismo di gioco. Eugenio per questa seconda manche ha deciso, insieme alla sua giudice, Mara Maionchi, di portare un suo inedito: Cornflakes. Un pezzo in pieno stile Comete che gli permette di ricevere il consenso del pubblico e passare automaticamente al prossimo live. Anche i giudici sono molto soddisfatti della performance di Eugenio. Samuel infatti afferma che nell’esecuzione del brano Cornflakes, Comete sia riuscito a far vedere il vero Comete. Belle anche le parole di Sfera Ebbasta che gli augura di raggiungere il primo posto della classifica su Spotify. L’eliminato della seconda manche è Lorenzo Rinaldi, scontratosi al ballottaggio con Giordana Petralia.

