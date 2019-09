Comica cerca la madre biologica/ Stessa storia di Paola Caruso? (Non è la D’Urso)

Con il ritorno di Live, Non è la D’Urso che torna ufficialmente in onda oggi, domenica 15 settembre, in prima serata su canale 5, Barbara D’Urso, forte del successo ottenuto lo corso anno, è pronta a fare compagnia al pubblico raccontando non solo i fatti della cronaca rosa più importanti, ma anche ospitando vari personaggi con le loro storie. La prima puntata, così, regalerà già grandi emozioni ai telespettatori di canale 5 che, oltre a guardare le varie interviste che la padrona di casa realizzerà a Mickey Rourke, ad Eliana Michelazzo e a Pamela Perricciolo, si occuperà di una famosa comica italiana alla ricerca della mamma biologica. Chi sarà?

COMICA CERCA LA MADRE BIOLOGICA: BARBARA D’URSO CORRE IN SUO AIUTO

Nessun indizio su chi chia la famosa comica italiana che sta cercando la madre biologica. Ad annunciare la presenza della donna nella prima puntata di Non è la D’Urso è il promo della trasmissione che sta andando in onda in queste ore. Barbara D’Urso e la redazione di Non è la D’Urso hanno deciso di mantenere il segreto fino al momento in cui arriverà il suo momento. La speranza della D’Urso è riuscire ad aiutare la comica che ha chiesto il suo aiuto a ritrovare la madre biologica esattamente come ha fatto con Paola Caruso che, proprio all’interno della sua trasmissione, ha riabbracciato la madre naturale, la signora Imma. La comica, dunque, riuscirà ad avere un lieto fine come Paola Caruso?

COMICA ITALIANA PROTAGONISTA DELLO SPAZIO DNA DI NON E’ LA D’URSO

La comica italiana che cerca la madre biologica inaugurerà lo spazio denominato DNA e che Barbara D’Urso ha voluto per aiutare tutte le ragazze che le hanno scritto per ottenere il suo aiuto. “Visto che abbiamo ricevuto tante richieste di aiuto da parte di ragazze adottate che vorrebbero conoscere la propria madre biologica, come è successo a Paola Caruso, metteremo a loro disposizione i massimi esperti di DNA e il supporto di Paola e sua madre. Lo spazio si chiamerà ‘DNA’”, ha spiegato la D’Urso nelle varie interviste televisive.



