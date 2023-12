Comin & Partners e Factanza Media/ Siglata una partnership per innovare la comunicazione corporate digitale

Sviluppare una partnership strategica per portare nel mondo corporate strumenti e linguaggi innovativi, in modo da raggiungere con più efficacia i pubblici attraverso i canali digitali. È questo l’obiettivo della collaborazione avviata tra Comin & Partners, società leader nella consulenza strategica di comunicazione e nelle relazioni istituzionali e Factanza Media, oggi tra i protagonisti più influenti nel mondo delle nuove piattaforme digitali, con una community di oltre un milione di utenti sui diversi social media.

Con questa partnership Comin & Partners punta a innovare le strategie di comunicazione corporate, attraverso l’utilizzo di strumenti e linguaggi capaci di raggiungere con sempre più efficacia i nuovi pubblici e le community digitali. Un’attività finalizzata che consenta di sfruttare la potenza e l’immediatezza della rete per promuovere progetti di advocacy e reputation building.

“La comunicazione corporate è ancora legata a strumenti e linguaggi tradizionali e spesso fatica a cogliere le opportunità che i media digitali offrono per raggiungere i pubblici in modo efficace – afferma Gianluca Giansante, socio di Comin & Partners – noi da sempre crediamo che sia possibile mantenere il posizionamento alto che alcuni argomenti richiedono e farlo convivere con i ritmi e la grammatica della comunicazione digitale. La partnership con Factanza Media è finalizzata a portare ancora maggiore innovazione in questo ambito”.

“La collaborazione con Comin & Partners segna un passo ambizioso per consolidare la nostra presenza nel panorama corporate. Siamo entusiasti di unire le forze per sviluppare approcci unici che amplifichino l’impatto della comunicazione sui media digitali e tradizionali, rafforzando la nostra posizione nel contesto informativo”, ha dichiarato Bianca Arrighini, CEO e co-founder di Factanza.

Comin & Partners, inoltre, supporterà Factanza Media nella costruzione di un percorso strutturato rivolto ad ampliare il dialogo con i media tradizionali, i rappresentanti delle istituzioni e gli stakeholder di riferimento. L’accordo si concentrerà sulla realizzazione di una strategia per consolidare il posizionamento di Factanza Media quale punto di riferimento del mondo dell’informazione, nei linguaggi e nelle modalità dei Millennials e della Generazione Z.











