Comin & Partners/ Nasce l’Academy per formare e attrarre nuovi talenti

Formare talenti, condividere il sapere e mettere a fattore comune le proprie esperienze nel campo della comunicazione. Nasce con questo obiettivo l’Academy di Comin & Partners, società di consulenza strategica di comunicazione e relazioni istituzionali di Gianluca Comin, Elena Di Giovanni, Gianluca Giansante, Lelio Alfonso e Federico Fabretti.

I corsi dell’Academy, totalmente gratuiti, si rivolgono a giovani con un’esperienza lavorativa da uno a tre anni. Quattro i moduli: Media relations e Crisis management, Comunicazione integrata e Events management, Relazioni istituzionali e Advocacy, Digital communication.

Il primo corso intensivo prenderà il via l’8 e il 9 marzo 2024 e avrà come focus il ruolo delle Media relations all’interno di una strategia di comunicazione integrata e la gestione delle crisi mediatiche. Al termine del weekend di formazione, Comin & Partners selezionerà i migliori partecipanti, sulla base delle prove realizzate durante il corso, per inserirli in un percorso di selezione finalizzato al loro ingresso in azienda.

“La mission dell’Academy è mettere a disposizione delle nuove generazioni la nostre competenze e dare loro la possibilità di acquisire gli strumenti necessari per apprendere questo mestiere”, ha dichiarato Gianluca Comin, Presidente di Comin & Partners. “La nostra professione richiede passione, curiosità nei confronti di ciò che ci circonda, costanza e capacità di interloquire con aziende, rappresentanti delle Istituzioni, manager e giornalisti. In una società in cui il mondo della comunicazione è sempre più attrattivo anche grazie all’utilizzo delle tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale, siamo convinti che sia fondamentale condividere il proprio sapere e le proprie esperienze per garantire ai professionisti di domani un futuro brillante”.

