La società di consulenza Comin & Partners ha ricevuto la Certificazione per la Parità di Genere UNI/PdR 125:2022 di Certitalia

Nella giornata di oggi la società di consulenza strategica Comin & Partners – fondata e guidata da Gianluca Comin, Elena Di Giovanni, Gianluca Giansante, Lelio Alfonso e Federico Fabretti – è stata insignita con l’importante Certificazione per la Parità di Genere UNI/PdR 125:2022 rilasciata dall’istituto Certitalia al termine di un lungo e proficuo percorso di equiparazione dei diritti tra lavoratrici e lavoratori supportato dalla società Obiettivo Cinque.

Complessivamente, la Certificazione ricevuta da Comin & Partners attesta che la società è riuscita a conciliare perfettamente aspetti come le opportunità di crescita e formazione, l’equità retributiva tra lavoratori di sesso opposto, le tutele per la generalità e per l’equilibrio vita-lavoro, il tutto al fine di creare un posto di lavoro più inclusivo ed equo che valorizzi veramente e concretamente le persone che ne fanno parte.

Attualmente, infatti, sono parecchie le iniziative già attivate da Comin & Partners sul tema dell’inclusività partendo dalla formazione per i dipendenti, passando per una maggiore e rinnovata attenzione nel processo di selezione ed arrivato fino agli investimenti concreti nella crescita professionale delle risorse assunte; mentre guardando al futuro è già stato attivato anche un vero e proprio piano strategico che renderà sistematici tutti questi aspetti.

D’altra parte, al contempo Comin & Partners ha deciso di istituire un comitato guida che avrà l’importante compito di garantire la piena attuazione del piano strategico per la parità di genere che in futuro avrà anche la libertà di mettere in campo nuovi obbiettivi: la guida del comitato è stata affidata alla vicepresidente e co-fondatrice della società Elena Di Giovanni, supportata – nel ruolo di responsabile del sistema di gestione – dall’AD Fiorella Achilli.

Elena Di Giovanni: “Le persone sono da sempre poste al centro delle azioni di Comin & Partners”

“La certificazione per la parità di genere – ha spiegato il presidente di Comin & Partners Gianluca Comin – rappresenta non solo un traguardo ma la naturale evoluzione di un percorso” che mette al centro valori come “meritocrazia, inclusività e valorizzazione delle persone“, stimolando la società di consulenza a promuovere con maggiore vigore “un ambiente di lavoro equo e trasparente” che permetta ai dipendenti di “esprimere pienamente il proprio potenziale“.

Dal conto suo, la vicepresidente di Comin & Partners Elena Di Giovanni ha ricordato che il percorso per la parità di genere è stato avvisto “già alcuni anni fa” con la consapevolezza che si tratta di una leva fondamentale per “la crescita e la competitività“, oltre che ovviamente per la “giustizia sociale“: dalla sua fondazione, Comin & Partners ha sempre “messo al centro le persone” e la Certificazione rappresenta una la piena maturazione del gruppo e un vero e proprio “riconoscimento collettivo” all’impregno profuso da “colleghe e colleghi” sulla parità.