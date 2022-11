Cominciò con un bacio/ Su Rete 4 il film con Glenn Ford e Debbie Reynolds

Cominciò con un bacio, film di Rete 4 diretto da George Marshall

Cominciò con un bacio va in onda oggi, giovedì 24 novembre, a partire dalle ore 16.40 su Rete 4. Si tratta di un film sentimentale prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1959 da Aaron Rosenberg e diretto da George Marshall. Tra gli attori principali scelti per il cast sono da annoverare i contributi di Debbie Reynolds, Glenn Ford, Fred Clark ed Eva Gabor.

Il film Cominciò con un bacio è considerato una delle migliori commedie del periodo, in particolare molti considerano fondamentale nel giudizio il contributo offerto dal celebre Glenn Ford. La distribuzione della pellicola, visto il successo ottenuto, ha interessato diversi paesi europei nel medesimo anno della prima uscita negli Stati Uniti. Le uscite internazionali sono quindi proseguite fino al 1963.

Cominciò con un bacio, la trama del film

Leggiamo la trama di Cominciò con un bacio. Joe Fitzpatrick è il protagonista della storia, un sergente operativo dell’aeronautica militare statunitense. L’uomo è uno dei migliori nel suo campo, ampiamente considerato dai colleghi viste le sue navigate abilità e riconoscimenti ottenuti in particolare nel corso della guerra di Corea. Dopo gli impegni bellici è però impegnato in questioni rilevanti dal punto di vista personale; l’uomo infatti fatica a ritrovare l’intesa e la passione con sua moglie Maggie.

I diversi mesi di lontananza a causa delle missioni hanno logorato il rapporto ed entrambi cercano invano di trovare nuovi modi per riappacificarsi. Dopo un breve viaggio in Spagna ancora per questioni militari, al suo rientro a New York a sconvolgere le vite di entrambi entra però in gioco una fortunata vincita. Infatti, Maggie era riuscita ad aggiudicarsi grazie alla lotteria un modello di automobile particolarmente ambito all’epoca. Si trattava di una Lincoln Futura realizzata su misura ed edita nel 1955.

Il veicolo era chiaramente atteso per il ritiro nella penisola iberica, dove alla notizia della realizzazione diverse persone hanno iniziato a cercare un modo per mettersi in contatto con la donna. In particolare, un celebre matador del luogo al fine di accaparrarsi l’automobile inizia un serrato corteggiamento nei confronti di Maggie.

Inoltre, anche uno dei superiori di Joe viene a contatto con la notizia; sollecita la coppia nel riportare il veicolo negli Stati Uniti al fine di non rovinare l’immagine dei connazionali. Infatti, il prestigioso premio era visto come eccesso di ricchezza, attribuito erroneamente allo stile di vita americano. Viste le enormi spese che il premio richiede per il mantenimento, e i rischi per la relazione con la moglie, alla fine Joe prende una decisione definitiva. Sceglie infatti di vendere l’auto al matador al fine di allontanarlo dalla moglie; in questo modo, grazie al denaro ricevuto riesce a godersi i suoi giorni con Maggie e a ricostruire il rapporto perduto.

