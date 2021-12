Cominciò con un bacio/ Su Rete 4 un classico dramma sentimentale

Cominciò con un bacio, film di Rete 4 con Glenn Ford

Cominciò con un bacio va in onda su Rete 4 oggi, 8 dicembre 2021, a partire dalle ore 16,35. Si tratta di un classico dramma sentimentale, brillante e ben diretto, una replica di un lungometraggio spiritoso e vivace, frizzante come voleva spesso quel cinema americano. Nel ruolo principale del sergente Joe Fitzpatrick, troviamo il grande Glenn Ford, uno dei colossi del cinema brillante e variopinto di quell’epopea magica.

Glenn Ford non va dimenticato soprattutto per ‘Gilda’, ‘La donna senza amore’, ‘Il traditore di Forte Alamo’, ‘I quattro cavalieri dell’Apocalisse’, con la regia di Vincente Minnelli, ‘La battaglia di Midway’, un attore che appartiene di diritto all’immaginario cinematografico come la sua partner in ‘Cominciò con un bacio’, la due volte candidata al Premio Oscar Debbie Reynolds. Della Reynolds ricordiamo soprattutto ‘Perry Mason: Partitura mortale’, ‘Paura e delirio a Las Vegas’, assieme a Johnny Depp e Benicio Del Toro, ‘Voglio essere amata in un letto d’ottone’, ‘Cantando sotto la pioggia’, al fianco di Gene Kelly assieme al quale ha forse recitato uno dei musical più amati di sempre.

Cominciò con un bacio, la trama del film: Maggie a un bivio

Leggiamo la trama di Cominciò con un bacio. Maggie è di fronte a un bivio; promessa sposa ad un milionario, molto casualmente, il pretesto è stato vendergli un biglietto, il suo cuore inizia a battere per un sergente dell’esercito degli Stati Uniti D’America, Joe Fitzpatrick, e non sarà facile scegliere tra la stabilità finanziaria o la vita acanto ad un uomo d’azione con le probabilità di perderlo in missione. Ma, si sa, al cuore non si comanda e Maggie sceglie l’avventura e si trasferisce, assieme al suo soldato, a Barcellona, città nella quale l’uomo è stato convocato all’interno di una base Nato americana. Joe vince un’automobile alla lotteria del valore di 40.000 dollari, ma le tasse da pagare ammontano a 17.000 dollari che non ha, i due litigano, Maggie chiede una separazione tra i due per capire cosa vogliono fare delle proprie vite e in quei trenta giorni il torero Soriano, ispanico e caliente, entra nel loro menage provocando non pochi problemi alla coppia.

