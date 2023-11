Comitato MI’mpegno riforma la sua rete sociale/ “Costruiamo Milano in base alle esigenze dei cittadini”

Il 30 ottobre all’Ambrosianeum di Milano si è tenuto un incontro promosso dal Comitato MI’mpegno e intitolato “Il nostro impegno“, al quale hanno partecipato più di 80 persone e diversi rappresentanti di associazioni e movimenti cattolici. Infatti, oltre a Carmelo Ferraro, tra i fondatori del Comitato, erano presenti anche Mario Furlan (City Angels), Marcella Caradonna (Unione Commercialisti Cattolici), Fabio Romano (Incontro e Presenza), Olga Cola e Maurizio Bernardo (Women Care), Bruno Dapei (Osservatorio Metropolitano), Stefania Bartoccetti (Telefono Donna), Cindy Haomiao Yang (Italian Born Chinese), Antonio Palmieri (Fondazione Pensiero Solido), Angelo Pezzi (Laboratorio Società e Salute), Michela Stassano (Milano Sospesa), Carolina Di Lauro e Elisabetta Vicenzi (Greco in Movimento).

L’evento promosso dal Comitato MI’mpegno è stato un momento di dialogo, confronto, testimonianze e proposte della rete di solidarietà e bellezza che si è creata. Ri-nasce un’Agorà che merita di essere ascoltata e valorizzata, come già avvenuto negli anni passati, con presidenti, dirigenti, rappresentanti e militanti del non profit, delle professioni e dei movimenti civici delle comunità milanesi. Le persone che hanno composto questa rete di impegno e solidarietà hanno manifestato la volontà di essere cura l’uno per l’altro, per le persone e per il bene comune. Il campo del confronto, invece, ha spaziato tra sanità, professioni, welfare, cultura, lavoro, sostenibilità e innovazione, permettendo alla rete formata dal Comitato MI’mpegno di formulare alcune proposte e percorsi, nel nome di una responsabilità comune, operosa, concreta e, soprattutto, solidale.

Ferrero: “Contribuiamo alla creazione di una città che non vuole fermarsi”

Secondo Carmelo Ferrero, in rappresentanza del Comitato MI’mpegno, il risultato dell’evento “Il nostro impegno” che si è tenuto a Milano può essere sintetizzato con una semplice frase: “Siamo in campo, siamo rete”. L’ex consigliere lombardo ci ha tenuto anche a specificare che “il mio impegno pubblico va avanti, non mi sono mai fermato neanche quando ho dovuto allontanarmi da un incarico politico, che non mi ha tolto l’energia e la voglia di occuparmi della mia città, della mia comunità”.

“Si ri-comincia”, spiega ancora il rappresentate del Comitato MI’mpegno, “rafforzati dal grande successo di consenso elettorale e dall’esperienza dentro le istituzioni. Consapevoli della grande vicinanza di tantissime persone che non è mai mancata, e che ora chiede ancora condivisione. È bello trovarsi con tanti amici per contribuire alla costruzione di una città che non vuole fermarsi“, ha sottolineando parlando della serata del 30 ottobre all’Ambrosianeum, “che non vuole abdicare al proprio ruolo di capitale morale, solidale e dell’innovazione. Ed è bello trovarsi nel nome della responsabilità di una comunità. Un impegno che è ben riassunto in una frase che amo molto: ‘Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed impegnati possa cambiare il mondo. In verità è l’unica cosa che è sempre accaduta’ (di Margaret Mead, ndr.). Il civismo”, ha concluso Ferrero, “è l’opposto del cinismo”, ribadendo che “la responsabilità sociale è un patto sociale ed è impegno, cioè esempio”.











