Comitato operativo Protezione Civile riattivato/ Vertice sulla situazione ospedali

Il Comitato operativo che ha affrontato l’emergenza coronavirus durante i primi mesi caldissimi, è stato riattivato in Protezione Civile. Come riferito poco fa dai colleghi di TgCom24.it, si è già tenuta la prima riunione per fare il punto sullo stato attuale della pandemia, ed in particolare sulla situazione degli ospedali, nonché l’approvvigionamento di materiale. All’incontro del comitato operativo hanno partecipato Angelo Borrelli, attuale numero uno della Protezione civile, Domenico Arcuri, Commissario per l’Emergenza, nonché i vari tecnici e gli assessori in rappresentanza delle regioni. La decisione è probabilmente giunta in concomitanza con il nuovo incremento di contagi che si è verificato in particolare nelle ultime settimane, con una media di 2.400 contagi al dì negli scorsi sette giorni. “Oggi non possiamo dimenticare quanto abbiamo sofferto in quei mesi – ha scritto il ministro degli esteri, Di Maio, attraverso la propria pagina Facebook – e non dobbiamo vanificare gli sforzi compiuti da medici, infermieri, operatori sociosanitari, forze dell’ordine, volontari. Donne e uomini che durante la pandemia non si sono mai fermati per dare il proprio sostegno a chi stava soffrendo, a chi lottava tra la vita e la morte”.

COMITATO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE RIATTIVATO: LE PAROLE DI SILERI

Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, non ha commentato la notizia del Comitato operativo riattivato ma ha analizzato la situazione attuale del coronavirus invitando alla cautela ma anche a non creare facili allarmismi: “Non possiamo paragonare la situazione di oggi con quella del 21 aprile, quando il virus era entrato prepotentemente in Italia. Adesso la situazione è completamente diversa, non possiamo fare il confronto, oggi il virus circola ma molto poco e l’avanzata del virus è stata contenuta. Ci sono focolai sparsi con cui dobbiamo convivere ma non c’è un caso Lazio, Campania o Lombardia”. Situazione uguale ad aprile o meno, il governo sta preparando un nuovo Dpcm che verrà reso pubblico molto probabilmente nella giornata di mercoledì prossimo, 7 ottobre, e attraverso cui, quasi sicuramente, tornerà obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto. E’ probabile che nel Comitato operativo in Protezione Civile si sia discusso anche di questo.



