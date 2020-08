Comitato tecnico scientifico, parere Dpcm/ Distanziamento treni: anche regionali 50%

In vista del prossimo Dpcm del Premier Conte sulla proroga delle misure anti-Covid, nelle prossime ore il Comitato Tecnico Scientifico si riunirà con la Ministra dei Trasporti Paola De Micheli per dirimere tutte le novità da inserire all’interno del complesso nodo del distanziamento fisico sui trasporti nazionali e locali. In particolare, era la situazione di treni ad essere maggiormente delicata visto il dietrofront dei giorni scorsi con l’Ordinanza Speranza (che impediva la capienza posti oltre il 50%) e le successive decisioni di alcune Regioni di mantenere invece la capienza al 100% per i convogli locali. Anticipando il parere del Cts – i cui verbali come noto restano secretati anche per i prossimi mesi di stato d’emergenza – il Ministro della Salute Roberto Speranza ha da poco reso noto che la sua ordinanza sui treni verrà confermata nel prossimo imminente Dpcm: «L’ordinanza di sabato non è legata solo alla vicenda dei treni, ma al rispetto delle tre regole essenziali per questo penso sia ancora essenziale e i termine saranno confermati anche nei prossimi Dpcm che andremo ad approvare», così il titolar della Salute durante il question time alla Camera in merito ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico per le regole anti-Covid. «E’ evidente che ogni scelta restrittiva, anche in percorso di riapertura, comporta sacrifici e disagi, non lo neghiamo, ma dobbimao assolutamente rispettare i principi fondamentali, che possono consentirci di non vanificare gli sforzi dei nostri concittadini che ci hanno permesso di piegare la curva epidemiologica», aggiunge il Ministro Speranza.

COSA HA DECISO IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Secondo le anticipazioni di Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera – citando fonti di Governo e del Comitato Tecnico Scientifico – i termoscanner per entrare nelle stazioni e in generali nei luoghi pubblici non saranno obbligatori, ma dovrà rimanere il divieto di uscire se si ha la febbre oltre i 37,5 gradi. In merito alla capienza dei treni, secondo il parere Cts anche sui regionali e non solo sui nazionali (Frecce di Trenitalia e Italo) dovrò mantenersi la regola dei soli 50% dei posti occupabili: gli aerei possono viaggiare a pieno carico e infine discoteche e stadi restano ancora chiusi, esattamente come confermato stamattina dal Premier Conte nell’intervista al Corriere della Sera. Infine, sì alle fiere con varie limitazioni tutte da dirimere all’interno del prossimo Dpcm: secondo quanto riportato dal CorSera sulle fonti Cts, l’orientamento dei tecnici è quello di suggerire ai Governatori (domani è prevista la Conferenza Stato-Regioni, ndr) di far mantenere il distanziamento di almeno un metro, a meno che non si tratti di poltrone in linea verticale dove è invece resta escluso avere il «faccia a faccia» tra i passeggeri. Sul fronte aerei invece resta la regola del 100% dei posti occupati, previo obbligo mascherina per tutti i presenti sui voli: il sistema di ventilazione garantisce la sicurezza, spiegano dal Cts consentendo così alle linee aeree di mantenere viaggi a pieno regime. Il Comitato si esprimerà contrario alla riaperture di discoteche e stadi, così come spiegato ancora dal Presidente del Consiglio nelle anticipazioni svelate oggi sul Dpcm.



