COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO VS REGIONI/ “Così si rischia seconda ondata…”

Nella guerra tra Stato e Regioni sulle riapertura si inserisce anche il Comitato Tecnico-Scientifico. Lo riporta Il Messaggero, segnalando tutti i timori e le preoccupazioni degli esperti nei confronti di alcune linee guida che potrebbero far ripartire una seconda ondata di contagi: “Le linee guida regionali lasciano troppo margine di scelta agli imprenditori, i governatori dovranno interpretarle in modo restrittivo per evitare un riesplodere dell’epidemia”, dice uno dei componenti del Cts. Per quanto dalle parti di Palazzo Chigi stiano tentando di annaffiare l’incendio, dopo la Campania, anche il Molise ha deciso di non aderire al Dpcm del governo. Ne è scaturita una dura reazione da parte del ministro ai rapporti con il Parlamento, il grillino Federico D’Incà, che ha denunciato il “protagonismo di troppo di alcune Regioni” e chiesto ai governatori “di far rispettare le regole che ci siamo dati per non cadere in un secondo lockdown, che sarebbe davvero terribile sotto il profilo economico e sociale del Paese”.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO VS REGIONI: “TROPPO MARGINE DI SCELTA AD IMPRENDITORI”

Da Palazzo Chigi si tiene a precisare che le “tensioni sono ormai superate e a ben guardare si è trattato di problemi più tra Regioni che tra Regioni e governo. De Luca ha detto che l’esecutivo non può scaricare la responsabilità delle riaperture sulle Regioni, in realtà sono state proprio le Regioni a chiedere di stabilire loro le linee guida”, scavalcando quelle dell’Inail. Ed è proprio questo l’aspetto che preoccupa il Comitato Tecnico-Scientifico: “Le previsioni contenute nelle linee guida regionali, come ad esempio la misurazione della temperatura all’ingresso di ristoranti, palestre etc è facoltativa. E questo non va bene”, dice uno dei componenti del Cts, “c’è troppa facoltatività e poca coercizione e ciò può provocare un ritorno dei contagi e a chiusure differenziate per territorio. C’è un solo modo per evitare questo epilogo: i governatori applichino le norme in modo restrittivo”.



