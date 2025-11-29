Commando è il cult con Arnold Schwarzenegger che lo ha reso un icona dell'action degli anni '80. Regia di Mark L. Lester

Commando, film su Rete 4 diretto da Mark L. Lester

Sabato 29 novembre 2025, in prima serata su Rete 4 alle ore 21:30, verrà trasmesso Commando, un film USA di azione del 1985 distribuito dalla 20th Century Fox.

Il regista Mark L. Lester è noto per aver diretto anche Classe 1984 e Fenomeni paranormali, film tratto dal romanzo omonimo scritto da Stephen King. In Commando ha diretto un cast che vede il protagonitsa Arnold Schwarzenegger affiancato da Bill Duke, Dan Hedaya, Rae Dawn Chong, James Olson, Vernon Welles, Alyssa Milano, Drew Snyder, David Patrick Kelly e Bob Minor. Bill Duke e Arnold Schwarzenegger hanno lavorato insieme anche nel film Predator.

Lo sceneggiatore Steven E. de Souza si è distinto per la scrittura di film cult degli anni ’90 e 2000, a partire da Beverly Hills Cop III, Dredd- La legge sono io, Die Hard 2- 58 minuti per morire e Die Hard- Trappola di cristallo.

Le musiche recano l’illustre firma di James Horner, premio Oscar nel 2015 per la colonna sonora di Titanic di James Cameron, regista con il quale ha collaborato anche in Avatar. Il compositore, noto per aver creato attingendo a tradizioni e culture diverse come quella italiana o celtica, ha ricevuto candidature agli Oscar anche per lo stesso Avatar, per Apollo 13, A beautiful mind e Braveheart.

La trama del film Commando: un papà molto arrabbiato solo contro tutti

In Commando, John Matrix è un ex colonnello delle forze speciali USA che, ottenuto il tanto desiderato congedo, si ritrova a vivere un’esistenza tranquilla con sua figlia Jenny, in una casa sulle montagne.

Un giorno però un suo vecchio collega di nome Franklin Kirbi avvisa Matrix che un gruppo di criminali è sulle sue tracce: questi in effetti riescono a raggiungere l’uomo, rapendo lui e sequestrando la figlioletta.

Uno dei criminali è Bennet, vecchio membro della squadra guidata in passato da Matrix e da questo cacciato perché troppo violento: l’uomo ora lavora per Arius, un dittatore che vuole che Matrix faccia un colpo di stato a Val Verde, mettendo così in pratica i suoi progetti omicidi.

Matrix, anche con l’aiuto dell’affascinante hostess Cindy, rimasta coinvolta nella vicenda suo malgrado, riesce a fuggire e, dopo aver svaligiato l’intera armeria, raggiunge l’isola dove è nascosta sua figlia. Dopo aver ucciso ogni componente dell’esercito privato, libera Jenny ed elimina anche Arius e Bennet.

Tornato a casa, Matrix rivela all’amico Kirby che quella appena portata a termine è stata la sua ultima missione.