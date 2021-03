Commando/ Su Italia 1 film di Mark L.Lester tratto dal romanzo di King (7 marzo)

Commando, film con protagonista Arnold Schwarzenegger

Commando andrà in onda domenica 7 marzo su Italia 1 alle ore 21.25. È girato nel 1985 e diretto da Mark L. Lester, attore, regista e sceneggiatore statunitense. Tra i film di maggior successo diretti si ricordano Fenomeni paranormali incontrollabili, tratto da un romanzo di Stephen King e Classe 1984. Le musiche di Commando sono composte da James Roy Horner, compositore e direttore d’orchestra statunitense, vincitore di due premi Oscar per Titanic (1997). Nel corso della sua carriera si è distinto per l’uso della musica elettronica, di melodie di ispirazione celtica e della musica russa del Novecento. Gli effetti speciali sono curati da Doug Hubbard, Gary L. King, Jay King, Roger Lifsey, Bill Mattox, Henry Millar, Mike Millar, John Peyser e Rick Thompson. Il film ha ricevuto una candidatura ai Saturn Award nel 1986 nella categoria migliori effetti speciali.

Commando, la trama del film

Commando ha per protagonista John Matrix (Arnold Schwarzenegger), un colonnello dei marines in congedo. Vive con la figlia Jenny (Alyssa Milano) in una casa isolata sulle montagne. Non sa però che qualcuno sta dando la caccia agli uomini della sua squadra con l’intento di ucciderli. Il suo ex generale Franklin Kirby lo avvisa del pericolo ma non può evitare che dei criminali rapiscano Jenny. Tra i rapitori c’è anche il commilitone Bennett (Vernon Wells), ex membro della squadra di Matrix, che vuole usare la ragazzina per ricattare John. Per riavere Jenny il colonnello deve uccidere una persona per conto di un dittatore, Arius (Dan Hedaya), a capo della banda di mercenari. Come andrà a finire?



