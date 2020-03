Commando/ Video, su Rete 4 il film con Arnold Schwarzenegger

Commando va in onda a partire dalle ore 21:20 su Rete 4 stasera, 24 marzo 2020. Questa pellicola appartenente al genere azione è stata rilasciata nelle sale cinematografiche durante l’anno 1985. Il regista del film risulta essere Mark L. Lester mentre la sceneggiatura è stata curata da Steven E. de Souza. Il protagonista della pellicola è Arnold Schwarzenegger. All’interno del film comunque sono presenti altri attori molto famosi come Alyssa Milano, Bill Duke, Rae Dawn Chong, Dan Hedaya e Bill Paxton. Le musiche sono state realizzate dal compianto maestro James Horner mentre la fotografia è stata curata da Matthew Leonetti.

Commando, la trama del film

Ecco la trama di Commando. John Matrix è un ex colonnello dei Marines che finalmente è riuscito ad ottenere il congedo ed ora non fa altro che vivere serenamente con la propria piccola figlia di 10 anni. John si è costruito una casa sulle montagne per riuscire a godere di quella tranquillità che gli è mancata per tutta la vita. Mentre il colonello vive in modo confortevole, qualcuno lo tiene sott’osservazione e sta dando la caccia a tutti coloro che facevano parte della sua squadra speciale. John viene avvisato di quest’eventuale pericolo dal suo ex generale, ma tuttavia non riesce ad impedire che la sua scorta di guardie venga uccisa e che la sua piccola figlia venga rapita. A questo punto, John Matrix non riesce più a controllare la sua furia e dopo essersi ripreso decide di imbracciare le armi per riprendersi la propria bambina. Tuttavia, i criminali, guidati da un suo ex compagno di squadra di nome Bennett, lo ricattano e gli dicono che se non porterà a termine l’assassinio di un dittatore, uccideranno la piccola prima che lui possa fare qualsiasi mossa. A questo punto, il colonnello non può far altro che accettare questo compromesso. Ad ogni modo, John cercherà di trovare un escamotage che gli permetterà di riabbracciare la figlia e vendicarsi degli uomini che gli hanno fatto del male.

