Commissari esterni Maturità 2019/ Commissione Esame di Stato: nomi domani su Miur

Per le Commissioni Esame di Stato 2019 è grande attesa. Domani infatti sarà disponibile la lista dei commissari esterni per la Maturità sul sito messo a disposizione dal Miur. Per gli studenti questa non è un’informazione di secondo piano, perché così potrebbero scoprire gli argomenti più papabili e su cosa prepararsi con maggiore attenzione. Conoscere i commissari esterni è fondamentale per questi studenti che non lasciano nulla al caso, ma anzi vogliono capire chi sono e che voti mettono di solito. Dal 31 maggio l’elenco è disponibile nelle segreterie scolastiche, ma da domani non dovrete disturbare nessuno, perché i nomi saranno pubblicati sul sito del Miur. Attenzione però, perché i professori hanno la facoltà di rinunciare all’incarico assegnato, quindi dovete monitorare la situazione perché potrebbero esserci dei cambiamenti. I commissari esterni che non possono assumere l’incarico devono comunicarlo al proprio dirigente scolastico, il quale a sua volta gira la comunicazione al direttore generale o al dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, perché poi va scelto il sostituto.

COMMISSARI ESTERNI MATURITÀ 2019, COME VENGONO SCELTI

Non si tratta di una situazione insolita: come riportato da Skuola.net, negli scorsi anni molti commissari rinunciarono perché scoraggiati dall’impegno a fronte del rimborso spese non molto elevato. Ma come vengono scelti i commissari esterni per le Commissioni di Esame di Stato? Devono essere docenti a tempo indeterminato provenienti da istituti statali superiori che insegnano nelle classi terminali e non terminali; docenti a tempo indeterminato fino al termine dell’attività didattica provenienti da istituti statali superiori che insegnano nelle classi terminali e non terminali; docenti a tempo indeterminato fino al termine dell’anno scolastico provenienti da istituti statali superiori che insegnano nelle classi terminali e non terminali; docenti provenienti da istituti statali superiori collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, nel caso in cui restino ancora delle nomine da effettuare. I docenti che non hanno avuto l’obbligo o che non si siano avvalsi della facoltà di presentare domanda, possono comunque mettersi a disposizione per la sostituzione di commissari che, dopo la nomina, rinunceranno all’incarico.

