Commissari esterni Maturità 2020/ Miur, materie esterne in Prima o Seconda Prova?

Nell’annuncio di oggi del Ministro Azzolina – fissato alle ore 14 sui canali social ufficiali del Miur – gli occhi degli studenti non sono puntati solo sulle materie della Seconda Prova ma anche sui commissari esterni della Maturità 2020. Gli Esami di Stato iniziano nel loro percorso di “avvicinamento”, con tanto di ansie annesse per tutti i maturandi che si apprestano ad affrontare l’ultimo e decisivo passaggio nella carriera scolastica: assieme alla comunicazione delle materie che verranno inserite nella Seconda Prova dei singoli indirizzi di studio, il Ministero lancerà anche la propria scelta sui commissari esterni che correggeranno le prove specifiche e interrogheranno nel colloqui orale. Secondo il regolamento rinnovato lo scorso anno dal Miur, la Commissione nazionale sceglierà ben tre discipline da affidare ai professori esterni della commissione dell’Esame di Stato: in primis, uno degli scritti sarà sicuramente affidato ad un commissario esterno, mentre l’altro di conseguenza andrà al commissario interno (ricordiamo che la Terza Prova è stata abolita già dallo scorso anno). Le restanti due discipline riguardano invece due materie che i maturandi dovranno affrontare all’esame orale.

COMMISSARI ESTERNI MATURITÀ 2020: LE PREVISIONI

Secondo quanto già avvenuto lo scorso anno, i commissari esterni saranno affidati ad una delle due Prove Scritte dell’Esame di Maturità: seguendo la logica dell’alternanza – che è un’ipotesi ma non una regola, ricordarselo sempre – lo scorso anno il Tema d’Italiano era stato affidato ai commissari esterni dunque per la Maturità 2020 potrebbe vedersi un membro interno per la Prima Prova e invece un commissario esterno per la Seconda Prova. Il problema però potrebbe inserirsi laddove si scegliesse ancora una prova “multidiscplinare”: a quel punto, per lo Scientifico non dovrebbero esserci problemi dato che chi insegna Matematica insegna/conosce anche la Fisica, diverso però il caso per altri indirizzi di studio. Per dire, nell’Istituto Tecnico Turismo, un commissario esterno unico che insegni sia Discipline Turistiche che Inglese – le due materie d’indirizzo – è alquanto improbabile. Fare previsioni dunque è assai complesso anche se per i Licei non dovrebbe essere così “impossibile”: per il Classico uno tra Greco e Latino finirà come materia ai commissari esterni, per lo Scientifico Matematica-Fisica mentre per gli altri istituti si dovrà valutare caso per caso e vedere cosa la Commissione Miur ha deciso in merito dopo l’annuncio delle ore 14.

