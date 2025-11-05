Ranieri Guerra in commissione Covid ha messo in fila gli errori italiani durante la pandemia: l'allerta doveva scattare già a gennaio del 2020

Continuano a uscire novità dalla commissione Covid che sta indagando la risposta – certamente inefficiente – italiana alla pandemia che ci ha tenuto per diversi mesi (troppi) in scacco, costringendoci a restare a casa per un’emergenza che secondo Ranieri Guerra – all’epoca direttore generale aggiunto dell’OMS – si poteva prevedere con più largo anticipo: proprio nel suo ultimo intervento, in dottor Guerra ha messo in fila davanti alla commissione Covid tutti gli errori compiuti dall’Italia in quei tragici mesi iniziali della pandemia.

Partendo dal principio, in commissione Covid Guerra ha spiegato che il primo alert pandemico dall’OMS fu dato il 5 gennaio del 2020 e già in quel momento – a suo avviso – il governo si sarebbe dovuto “muovere verso un livello più elevato di allerta” iniziando a raccogliere i dati della “sorveglianza territoriale”: una tesi ribattuta dallo stesso Guerra appena 22 giorni dopo, quando consigliò a Speranza di “recuperare tutti i (..) DPI disponibili” facendo fede a quanto succedeva all’estero, ma rimase – anche in quell’occasione – inascoltato.

Non solo, perché ancor prima – ha spiegato ancora Guerra in commissione Covid – degli allarmi si potevano cogliere già nel settembre del 2019 dato che esistono referti medici che dimostrano la circolazione del virus: in quell’occasione si sarebbe dovuto mettere a sistema un sistema di “sorveglianza [delle] acque reflue” in modo da “intercettare in maniera tempestiva” in virus e iniziare a contenerlo.

Ranieri Guerra in commissione Covid: “Gli anticorpi monoclonali acquistati solo quando sono diventati inutili”

Complessivamente, secondo Guerra – ha proseguito nel suo intervento nella commissione Covid – si doveva mettere da subito in piedi un “rafforzamento della catena logistica” per i DPI, proseguendo con un’analisi del “livello di preparazione delle Regioni e delle singole aziende sanitarie”: in tal senso ricorda che non fu fatta perché “non c’era un’unica piattaforma” per le cartelle cliniche nazionali e anche se lui stesso propose l’uso di “una piattaforma (..) già in utilizzo in Gran Bretagna” alla fine “non se ne fece nulla”.

Similmente, non si attivò neppure il “piano segreto” contro gli “attacchi biologici, nucleari, chimici e fisici” che avrebbe aiutato a contenere gli effetti della pandemia; mentre l’ultimo della lunga trafila di errori esposti in commissione Covid da Guerra è stato quello di aver deliberatamente rifiutato gli anticorpi monoclonali nella prima ondata, accettandoli solamente nel gennaio del 2021 quando “non servivano a nulla” con la variante presente in quel momento.